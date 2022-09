Hanx101 Trivia: Quizspiel von Tom Hanks jetzt neu bei Apple Arcade

Dass der Schauspieler und Regisseur Tom Hanks einen engen Bezug zu Apple hat, wurde schon in der Vergangenheit durch das Kriegsdrama „Greyhound“ deutlich, das exklusiv bei Apple TV+ erschienen ist. Mit Hanx101 Trivia (App Store-Link) gibt es nun bei Apple Arcade mehr aus der Feder von Tom Hanks, und zwar ein Quizspiel.

Der Download von Hanx101 Trivia ist im Rahmen des Apple Arcade-Abonnements, das mit 4,99 Euro im Monat zu Buche schlägt, kostenlos. Die App selbst nimmt 1,1 GB an freiem Speicherplatz auf dem iPhone, iPad, Mac oder Apple TV ein und lässt sich bisher leider nur in englischer Sprache absolvieren. Ebenfalls möglich ist die Nutzung eines optionalen kompatiblen Game-Controllers, beispielsweise dem Sony DualShock für die PS4 oder dem SteelSeries Nimbus.

Hanx101 Trivia ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit von Tom Hanks mit dem Entwicklerstudio BlueLine Studios und reiht sich ein in das klassische Wissensquiz-Genre. Im Spiel muss man entweder in einem Einzel-, oder Multiplayer-Modus insgesamt 101 Fragen in unterschiedlichsten Kategorien wie Sport, Geografie, Essen & Trinken, Unterhaltung, Politik und mehr beantworten.

Aktuelle Version bei Apple Arcade ist noch Release Candidate

Zu den Besonderheiten von Hanx101 Trivia gehört laut Angaben im App Store ein Archiv mit „zehntausenden Trivia-Fragen“ sowie eine Möglichkeit, durch die anhaltende richtige Beantwortung von Fragen Bonuspunkte zu erhalten. Auch Fun Facts sind Bestandteil von Hanx101 Trivia, um so beim Spielen der verschiedenen Runden noch etwas dazulernen zu können.

Obwohl Hanx101 Trivia schon jetzt bei Apple Arcade zum Download verfügbar gemacht wurde, ist die aktuelle Version 1.0.2 noch der Release Candidate. Die offizielle Veröffentlichung soll dann am 30. September dieses Jahres erfolgen. Es ist fraglich, ob das Spiel bis dahin auch eine deutsche Lokalisierung spendiert bekommt – ich persönlich gehe davon nicht aus, zumal auch viele Fragen einen USA-Bezug haben und offensichtlich eher an ein amerikanisches Publikum gerichtet sind.