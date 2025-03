Haushaltshelfer: Tineco startet Spring-Deals mit bis zu 48 Prozent Preisvorteil

Anzeige. Steht bei euch der Frühjahrsputz an? Mit den passenden Haushaltshelfern geht die Grundreinigung schneller und einfacher vonstatten. Unter dem Motto „Mit Innovationen erblühen und Frühlingsgefühle wecken“ bietet Tineco bis zum 31. März attraktive Rabatte auf zahlreiche seiner leistungsstarken Nass-Trockensauger und Staubsauger.

Flaches Design: Der Tineco Floor One Stretch S6

Ihr könnt den Wischsauger um 180 Grad kippen, ohne dass Wasser aus den Tanks läuft. Bei mir kommt er fast täglich zum Einsatz, und ich muss oft Möbel verrücken, um überall reinigen zu können. Der Floor One Stretch S6 erleichtert das, da er flach gelegt werden kann und so unter Tischen, Betten und Möbeln reinigt. Mit einer Bauhöhe von 13 cm erreicht er allerdings sehr niedrige Bereiche nicht.

Der Tineco Floor One Stretch S6 arbeitet bis zu 40 Minuten und reinigt bis zu 230 m² Hartböden. Nach dem Einsatz säubert sich die Bürste in der Station mit 70 Grad heißem Wasser, um Gerüche und Schimmel zu vermeiden. Das Display zeigt die verbleibende Laufzeit, die Verschmutzung per Farbring und den gewählten Saug-Wisch-Modus, inklusive Max-Modus.

Der Tineco Floor One Stretch S6 ist um 33 Prozent reduziert und kostet derzeit nur 399 Euro statt 599 Euro!

Angebot Tineco Floor One Stretch S6 Nass Trockensauger, 180°-Flachdesign Saugwischer 13cm... Neigung bis zu 180 ° für die Reinigung aller versteckten Bereiche: Der Hauptkörper lässt sich leicht und vollständig bis zu 180 º biegen,...

Tineco Hyperstretch Technology: Dank dieser Technologie kann FLOOR ONE STRETCH S6 auf nur 13 cm komprimiert werden, um mühelos Staub unter Betten und...

Der Klassiker: Tineco Floor One S5

Der Tineco Floor One S5 ist zwar nicht das neueste Modell, bietet aber einen soliden Nass-Trocken-Sauger zum Top-Preis. Der Frischwassertank fasst 0,8 Liter, der Schmutzwassertank 0,7 Liter. Im Normalmodus arbeitet er mit leisen 78 dB, bei hartnäckigem Schmutz kann eine stärkere Stufe aktiviert werden, die vorübergehend lauter ist. Eine einseitige Kantenreinigung sorgt für bessere Ergebnisse an Rändern. Das Display zeigt den aktuellen Modus und den Verschmutzungsgrad, zudem ist eine App-Anbindung vorhanden. Die Akkulaufzeit beträgt rund 35 Minuten.

Mit nur 269 Euro statt 389 Euro ein richtig guter Deal! Für 299 Euro bekommt ihr den Tineco Floor One S5 Extreme. Hier gibt es ein blaues Design und zwei Bürstenrollen im Lieferumfang. Das Angebot ist aber nur bei MediaMarkt gültig.

Angebot Tineco Floor One S5 Smart Nass-Trocken-Sauger mit iLoop Technologie, All-in-One-Nass... Tineco Smarter Sauger & Wischer 2-In-1 - Reinigen Sie nasse und trockene Verschmutzungen und lösen Sie mühelos harte und klebrige Verschmutzungen...

Erstklassige Reinigungsleistung - Die exklusive Bürstenwalze von FLOOR ONE S5 kann eng an den Sockelleisten entlang zu gleiten und schwer erreichbare...

2-in1: Tineco Floor One S5 Combo Plus

Bei otto.de gibt es den Tineco Floor One S5 Combo Plus für 299 Euro statt 519 Euro. Bei diesem Modell kann man den Motor aus dem Wischsauger entnehmen, um diesen als Handstaubsauger zu verwenden. Ihr bekommt eine 2-in-1-Staubdüse, eine Fugendüse sowie einen Zubehörhalter dazu.

Tineco Floor One S5 Combo Plus für 299 Euro bei otto.de (zum Angebot)

Das Einsteiger-Modell: Tineco iFloor 5 Breeze Complete

Der Tineco iFloor 5 Breeze Complete bietet eine kabellose 2-in-1-Lösung zum Saugen und Wischen und eignet sich für Hartböden wie Hartholz, Fliesen und Laminat. Dank Selbstreinigung ist die Wartung mühelos, und der Akku hält bis zu 35 Minuten. Das großzügige Tanksystem umfasst einen 0,8-Liter-Frischwassertank und einen 0,72-Liter-Schmutzwassertank. Der Bürstenkopf sorgt für eine effektive Kantenreinigung, während das leichte Design und diverses Zubehör die Handhabung verbessern.

Aktuell könnt ihr für nur 199 Euro statt 299 Euro zugreifen!

Angebot Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete Nass Trockensauger, EIN-Schritt-Reinigung für... Kabellos Saugen und Wischen in einem Schritt:Beseitigen Sie nasse, trockene, hartnäckige oder klebrige Verschmutzungen mit dem Tineco kabellos Nass...

Reinigung mit frischem Wasser:Der innovative Flachschaber von Tineco entfernt Ablagerungen und drückt das schmutzige Wasser im Inneren aus, um...

Neu und schon reduziert: Der Tineco Floor One S7 Stretch Ultra

Der Tineco Floor One S7 Stretch Ultra übernimmt die Stärken seines Vorgängers und bringt sinnvolle Verbesserungen für eine noch effizientere Bodenreinigung. Dank seiner 180-Grad-Neigefunktion gelangt er mühelos unter Sofas, Schränke und Betten.

Im flach liegenden Zustand misst der S7 Stretch Ultra nur 13 Zentimeter in der Höhe und verfügt über ein 3-Kammer-Schmutzwassersystem, das den Motor vor Schmutzwasser schützt. Der bewährte Kammabstreifer verhindert das Verheddern von Haaren. In seiner Station reinigt sich der Sauger in nur 2 Minuten selbst, gefolgt vom optimierten FlashDry-Prozess, der die Bürstenwalze nun mit 85 statt 75 Grad heißer Luft trocknet – für bessere Hygiene und weniger Geruchsbildung.

Zusätzlich bietet der S7 Stretch Ultra eine längere Laufzeit von bis zu 50 Minuten, also 10 Minuten mehr als sein Vorgänger. Ein größerer Frischwassertank mit 1 Liter Fassungsvermögen und ein 0,72-Liter-Abwassertank sorgen für ausdauernde Reinigung.

In den Frühlingsangeboten kostet das Modell nur 569 Euro statt 699 Euro.

Angebot Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra Nass Trockensauger, 180° Lay-Flat Nasssauger,... 180° flaches Design für Waschsauger: Lässt sich mühelos vollständig auf 180° zurücklehnen und ermöglicht ein einfaches Manövrieren unter...

DualBlock Anti-Verwicklungs-Design für Saugwischer: Die doppelschichtigen Schaber verhindern das Verheddern und Verstopfen von Haaren, indem sie die...

Kann nur saugen: Tineco Pure One Station 5

Diese praktische 3-in-1-Reinigungsstation kombiniert Aufbewahrung, Reinigung und Aufladen in einem Gerät. Der großzügige 2,5-Liter-Staubbehälter fasst den Schmutz von bis zu 45 Anwendungen, sodass häufiges Entleeren entfällt. Ein Selbstreinigungssystem sorgt nach jeder Nutzung für die gründliche Reinigung von Bürste, Saugrohr und Filter. Mit einer Saugleistung von 175 W entfernt die Pure One Station 5 Staub, Schmutz und Tierhaare effektiv und steigert so die Reinigungsleistung erheblich.

Der Preis ist von 459 Euro auf 389 Euro gefallen.