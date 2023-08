Heat It: Insektenstichheiler endlich wieder günstiger erhältlich

Im Juli haben wir euch den bereits länger auf dem Markt erhältlichen Insektenstichheiler Heat It in einem kleinen Testbericht detailliert vorgestellt. Falls ihr euch aktuell mit Mückenstichen und Co herumschlagt, dann habt ihr jetzt die Chance, das praktische Gadget günstiger zu kaufen.

Aktuell bekommt ihr Heat It bei Amazon für 33,95 Euro (Amazon-Link). Ausgehend vom regulären Preis in Höhe von 39,95 Euro entspricht das einem Rabatt von immerhin 15 Prozent. Noch bemerkenswerter ist die Tatsache, dass es Heat It bei Amazon letztmals im November 2021 noch preiswerter gab.

So schnell und einfach funktioniert Heat It

Der kleine Adapter wird einfach an den Lightning-Anschluss des iPhones gesteckt und die dazugehörige App geöffnet. Dort können Details wie etwa die Dauer oder Temperatur eingestellt werden. Nach einer kurzen Aufwärmphase wird Heat It auf den Stich gesetzt.

„Zur Linderung von Juckreiz und Schmerz wird die betroffene Hautstelle kurzzeitig auf ca. 51 °C erhitzt. Auf diesen Wärmeimpuls reagieren die Nerven der Haut. Nach dem Stand der Forschung wird davon ausgegangen, dass dies die Reizweiterleitung reduziert. So kann das Jucksignal nicht mehr richtig übermittelt werden und das Bedürfnis, sich zu Kratzen, verschwindet“, schreiben die Hersteller über ihr Gadget.

Im Vergleich zu anderen Gadgets dieser Art, die oftmals als Batterie-betriebene Stifte verkauft werden, punktet Heat It mit dem äußerst kompakten Design. Das iPhone hat man ja meist eh dabei und den Insektenstichheiler kann man einfach am Schlüsselbund befestigen oder ins Portemonnaie packen.

heat it - Insektenstichheiler für Dein Smartphone - Chemiefreie Behandlung von... ✅ STICHHEILER - Behandle juckende Stiche einfach mit deinem Smartphone! Zur Linderung von Juckreiz & Schmerz bei Bienen-, Wespen-, Bremsen und...

✅ WÄRMEBEHANDLUNG - Das chemiefreie Wirkprinzip nur mit konzentrierter Wärme (ca. 51 °C) ist medizinisch bestätigt. Damit kannst du...

Beurer BR 60 als Alternative

Falls euch die Anstecklösung nicht anspricht, gibt es derzeit den herkömmlichen Insektenstichheiler Beurer BR 60 günstiger. Freddy hatte sich das Gerät letztes Jahr gekauft und ist damit sehr zufrieden. Während die Tasten beim Bite Away einfach schlecht sind, ist das beim Beurer Gadget viel einfacher gelöst. Ihr könnt zwei Programme nutzen, die sich in der Behandlungsdauer unterscheiden, der kurze Modus ist auch für Kinder geeignet. Kostet aktuell nur 19,99 Euro statt 35,99 Euro.