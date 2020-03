Heute günstiger: Eve Room, Eve Energy und Eve Energy Strip

Wer die aktuelle Gelegenheit nutzen möchte, um sein Smart Home ein wenig auf Vordermann zu bringen, bekommt aktuell zwei günstige HomeKit-Bundles. Der Smart Home Shop tink.de verkauft drei Produkte der beliebten Marke Eve zum Vorteilspreis.

Los geht es mit einem Energy-Bundle. Den einzelnen Zwischenstecker Eve Energy bekommt ihr zusammen mit einem Eve Energy Strip für nur 99,90 Euro. Im Internet-Preisvergleich kostet schon die Mehrfachsteckdose 94 Euro, für die einzelne Steckdose werden aktuell mindestens 45 Euro fällig.

HomeKit Bundle mit Eve Energy Strip und Eve Energy für 99,90 Euro

Der Eve Energy Strip verfügt über drei Steckdosen, die unabhängig voneinander gesteuert werden können. Entweder direkt per Knopfdruck am Gerät oder per App und Automation. Zudem wird genau wie beim Eve Energy der Stromverbrauch gemessen.

Das zweite Bundle beinhaltet ebenfalls eine Eve Energy Steckdose, zusätzlich gibt es hier aber eine Eve Room mit dazu. Auch hier beträgt der Preis 99,90 Euro, wobei der aktuelle Internet-Vergleichspreis für den Eve Room bei 85 Euro liegt.

HomeKit Bundle mit Eve Rooom und Eve Energy für 99,90 Euro

Eve Room ist ein Raumklima- und Luftqualitätsmonitor. Er kann Temperatur, Luftqualität und Luftfeuchtigkeit messen. Alle Messwerte können in HomeKit auch für Automationen verwendet werden, zudem werden sie auf auf dem E-Ink-Display des Eve Room angezeigt. Der integrierte Akku hält sechs Wochen durch, der Sensor kann auch dauerhaft per Micro-USB-Kabel mit Strom versorgt werden.