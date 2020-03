Hilfe in Zeiten des Coronavirus: Nachbarschafts-Plattformen vorgestellt

Das grassierende Coronavirus ist vor allem für spezielle Risikogruppen, darunter ältere oder chronisch kranke Menschen, gefährlich. Logisch, dass diese Menschen besonders vorsichtig sind. Durch Schul- und Kita-Schließungen, Home Office und Co. sind zudem viele Familien mit einer neuen Betreuungssituation konfrontiert, und auch um die Haustiere von Infizierten oder in Quarantäne stehenden Personen muss sich gekümmert werden.

In diesem Zuge entstehen aktuell zahlreiche Hilfsportale, die sich vor allem lokal organisieren und besonders Betroffene mit Erledigungen, Kinder- und Haustierbetreuung unter die Arme greifen wollen. Einige dieser Plattformen wollen wir euch daher in aller Kürze vorstellen – und freuen uns auch über weitere Einsendungen für lokale Hilfsangebote. Wenn ihr keiner Risikogruppe angehört, selbst nicht gefährdet seid und Zeit entbehren könnt, denkt einmal über ein eigenes Hilfsangebot nach – für viele Betroffene kann dies eine große Erleichterung darstellen.

Wirhelfen

Auf einer interaktiven Karte können bei Wirhelfen Hilfsangebote eingesehen werden. Das Portal ist erst am Montag online gegangen, bis Dienstag haben sich schon mehr als 1.000 Menschen dort registriert. Die Plattform bietet an, zwischen „Einkaufen gehen“, „Dinge teilen“ und „Kinderbetreuung“ auszuwählen und diese Angebote zu vermitteln. Das Portal soll laut eigener Aussage als „zentrale Anlaufstelle für das Hilfsangebot in Deutschland“ gelten – und das ohne Anmeldung und mit direktem Kontakt.

Nebenan.de

Mit mehr als 1,4 Millionen registrierten Nutzern in 400 Städten ist das Nachbarschafts-Portal sonst bisher mit Leihangeboten für die Dinge des täglichen Lebens, Fragen neuer Anwohner zu Freizeitaktivitäten, einem Marktplatz für zu verschenkende und verkaufende Dinge und lokalen Angeboten aufgefallen. Mit der Verbreitung des Coronavirus finden sich aber auch hier zahlreiche lokale Hilfsangebote. Am letzten Wochenende haben sich laut Aussage von Nebenan. de fünf Mal so viele Nutzer wie sonst üblich registriert. Die Plattform bietet auch das Ausdrucken von Zetteln für Hausflure und Co. an, damit nicht vernetzte Menschen analog auf Hilfsangebote hingewiesen werden. Der Download der App (App Store-Link) ist kostenlos und erfordert ein Nutzerkonto.

Helpunity

Die bundesweite Plattform Helpunity steht in den Startlöchern und koordiniert über eine Website und noch in dieser Woche startende App über laufende Hilfsprojekte. Auch Unternehmen können sich beteiligen und regional nach temporären MitarbeiterInnen suchen. Aktuell gibt es Infos zum Coronavirus und eine Übersicht zu digitalen Angeboten im Fitness- und Weiterbildungs-Bereich. Auch Livestreams und digitale Meetups sollen zur Verfügung gestellt werden.

Coronaport

Auch Teenager werden aktiv, in diesem Fall in der Bundeshauptstadt Berlin: Der 15-jährige Noah Adler hat die Plattform Coronaport für seine Heimatstadt gestartet, in der sich Menschen in eine Liste eintragen lassen können, wenn sie Hilfe anbieten. Schon über 1.000 Berliner sind dabei und bieten unter anderem Einkaufshilfen, Kinderbetreuung oder persönliche Betreuung an. Noah Adler möchte mit dem Portal vor allem für schnelle und einfache Hilfe sorgen, vor allem für Risikogruppen, die nicht auf Freunde oder Verwandte zurückgreifen können.

Nachbarschaftshilfe.nrw

Die Bürgerplattform für Nordrhein-Westfalen entstand am letzten Wochenende von Noel Schäfer und will über lokale Gruppen ebenfalls Nachbarschaftshilfen koordinieren. Viel Bedarf gibt es bisher noch nicht, aber je nach Entwicklung der nächsten Wochen könnte sich dies schnell ändern. Auch verlässliche Informationsquellen werden in diesem Projekt aufgezeigt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Auch in vielen anderen Bundesländern und Städten finden sich immer mehr lokale Plattformen für Hilfsangebote. Unter anderem hat die Junge Union die Initiative Einkaufshelden gestartet, auch das Deutsche Rote Kreuz bietet einen Einkaufsservice für Senioren, Kranke und Menschen mit Behinderung an. In einigen Städten bündeln auch die Stadtverwaltungen Angebote dieser Art, so dass ein Besuch der lokalen Websites durchaus lohnt.