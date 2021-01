HomePod 14.4 optimiert Musikübertragung mit U1-iPhones

Apple hat auch für den HomePod die Softwareversion 14.4 veröffentlicht. Wie ihr der Update-Beschreibung entnehmen könnt, hat Apple die Weitergabe von Musik vom iPhone auf dem HomePod mini optimiert. Wie genau das aussieht, haben die Kollegen von MacRumors in einem kleinen Video festgehalten.

Der U1 Chip kommt in den iPhone 11- und iPhone 12- Modellen zum Einsatz, ebenso ist er im HomePod mini verbaut, nicht aber im großen HomePod. Die Geräte können nun viel schneller untereinander kommunizieren und mit dem iPhone lässt sich die abgespielte Musik, egal ob mit Apple Music, Spotify und Co., einfach auf den HomePod mini übertragen, wenn man sein Gerät an den Lautsprecher hält. Umgekehrt funktioniert das auch.

Sobald ihr euer iPhone in die Nähe des HomePod mini bringt, gibt es jetzt einen visuellen und hörbaren Hinweis, außerdem gibt es haptisches Feedback. Das Vibrieren wird immer intensiver, wenn man sich dem HomePod mini nähert. Das Übertragen von Musik funktioniert nun deutlich schneller.

Des Weiteren gibt es fortan auch personalisierte Hörvorschläge, ebenso wird die Musiksteuerung auf dem Homescreen eingeblendet, wenn man sich dem HomePod mini nähert – dafür muss das iPhone nicht entsperrt sein.