HomePod mini verfügt über Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Der HomePod mini ist nun seit einigen Wochen auf dem Markt und ein echter Verkaufsschlager. Das ist wahrlich nicht überraschend, denn immerhin ist er mit unter 100 Euro eines der günstigeren Apple-Produkte. Es gibt Schutzhüllen, für die Apple mehr verlangt.

Nach Angaben von Bloomberg und iFixit können wir berichten, dass im HomePod mini sogar noch mehr Potenzial schlummert: Der kleine smarte Speaker von Apple verfügt über Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Bislang werden diese Werte allerdings nicht dem Nutzer zur Verfügung gestellt.

Was interessant ist: Der Temperatur-Sensor ist relativ weit von den internen Elektronik-Bauteilen entfernt, ungefähr im Bereich am Anschluss für das Netzkabel. Das spricht für die Tatsache, dass es sich nicht um einen Sensor zur Vermeidung von Überhitzung handelt, denn sonst wäre er näher an den internen Bauteilen zu finden.

Offen ist die Frage, warum Apple eine solche Funktion bisher noch nicht freigeschaltet hat und ob das mit einem zukünftigen Firmware-Update passieren könnte. Bis dahin muss man auf Zubehör von Drittanbietern zurückgreifen, um Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einem HomeKit-Raum zu messen.