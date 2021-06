HUE²: In diesem neuen Puzzle dreht sich alles um Farbharmonie

Wir sind immer große Fans von kleinen, aber feinen Puzzle-Games im App Store. Mit HUE² (App Store-Link) ist nun ein solches Exemplar neu erschienen, das für kleine 1,09 Euro auf iPhones und iPads geladen werden kann. Die Installation erfordert neben 5 MB an freiem Speicherplatz auch iOS 14.5 oder neuer auf dem Gerät. Eine deutsche Lokalisierung besteht bisher noch nicht, das Spiel lässt sich demnach in englischer Sprache absolvieren.

„HUE² ist ein Puzzlespiel, das Ruhe, Frieden und ein Gefühl der Harmonie bringt. Du musst die farbigen Würfel in einer harmonischen Weise im Farbverlauf platzieren. Die verschlossenen Würfel sind nicht verschiebbar und sie werden dein Wegweiser sein. Es scheint, als wäre es ein Kinderspiel? Nun, die anfänglichen Levels sind wirklich leicht zu bestehen, aber auf der anderen Seite, wenn die Anzahl der gesperrten Würfel und die Anzahl der bunten Würfel steigt, wird das Spiel interessanter und herausfordernder.“

So berichtet der Entwickler Artem Trembach über seine Neuerscheinung im App Store. Insgesamt haben die Gamer ganze 377 Level in HUE² zu bestehen, die laut Trembach „Logik und Farbsinn herausfordern“. Ausgehend vom gesperrten Farbwürfel haben die Spieler und Spielerinnen die im Level vorhandenen Würfel ihrem Farbverlauf nach von hell nach dunkel oder umgekehrt richtig anzuordnen. Da sich die Reihen immer nur zusammen verschieben lassen, gibt es hier gleich von Level 1 an kleine Herausforderungen, die einiges an Herumgeschiebe auf dem Display einfordern.

Damit man sich schnell in HUE² zurechtfindet, hat der Entwickler mit dem letzten Update auf Version 1.0.2 auch ein kleines Tutorial hinzugefügt. Zudem hält das kleine Schiebe-Puzzle insgesamt 98 Erfolge in Apples Game Center bereit, so dass sich auch für ambitionierte Gamer weitere Herausforderungen finden lassen. Wie viele Level schafft ihr in HUE², ehe der Kopf zu rauchen beginnt?