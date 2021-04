Intel bewirbt „weltweit besten Prozessor“ mit einem MacBook Pro

Intel hat erst vor wenigen Wochen mit dem früheren „I’m a Mac“-Schauspieler zahlreiche Spots abgedreht, die alle das MacBook auf die Schippe nehmen. Und ich muss sagen: Da hat die Marketing-Abteilung einen guten Job geleistet und viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Doch jetzt haben die Macher mal wieder ins Klo gegriffen.

Obwohl Apple noch Intel-Macs anbietet, werden in Zukunft alle Macs mit den hauseigenen Prozessoren arbeiten. Das mag Intel nicht schmecken, dennoch bewirbt der Chip-Hersteller den „weltweit besten Prozessor“ nun mit einem MacBook Pro. Obwohl das Foto bearbeitet wurde, kann man das MacBook Pro immer noch sehr gut erkennen. Klar und deutlich wird es, wenn man weiß, dass Intel hier ein Stock-Foto von Getty Images verwendet hat. Und hier sieht man das MacBook Pro in voller Gänze.

Während man also noch vor ein paar Wochen gegen das MacBook eine Kampagne fährt, nutzt man nun ein MacBook Pro um den weltweit besten Prozessor in einem „Laptop“ zu bewerben. Abgesehen davon, kommt der beworbene i7-1185G7 in keinem einzigen Mac zum Einsatz. Wer soll das noch verstehen.