Mit 50 Euro Startbonus: Kostenlose Mastercard mit Apple Pay

Egal ob die Brötchen beim Bäcker oder der Wocheneinkauf im Supermarkt: Ich persönlich möchte Apple Pay nicht mehr missen. In Corona-Zeiten ist das noch viel praktischer als sonst, insbesondere natürlich in Verbindung mit der Apple Watch. Sollte eure Bank immer noch kein Apple Pay unterstützen oder ihr benötigt eh eine neue Kreditkarte, haben wir ein passendes Angebot für euch gefunden.

Die Consors Finanz Mastercard, die in einem Test von 29 Standard-Kreditkarten ohne Grundgebühr im vergangenen Sommer die Note 1,4 erreicht hat, gibt es noch bis Ende April mit 50 Euro Bonus für alle Neukunden. Eine kleine Finanzspritze, mit der ihr sicher etwas anfangen könnt. Hier ein kurzer Blick auf die wichtigsten Details zur Aktion:

Die Gutschrift über 50 Euro erhalten Neukunden, die vom 1. April 2021 bis 30. April 2021 die Consors Finanz Mastercard online bestellt und bis einschließlich 30. Juni 2021 zu Lasten des Kreditrahmens mindestens eine Transaktion durchgeführt haben (z. B. für Einkäufe oder Geldabhebungen). Die Gutschrift des Bonus erfolgt Mitte Juli 2021 auf das Karten-Referenzkonto, sofern die Consors Finanz Mastercard zum Zeitpunkt der Auszahlung weder gekündigt, noch storniert ist.

Aber auch abseits dieser Aktion sind die Bedingungen rund um die Mastercard recht ordentlich, zumal sie dauerhaft ohne Jahresgebühr angeboten wird. Hier die wichtigsten Details auf einen Blick:

bis zu 5.000 EUR Kreditrahmen möglich

weltweit gebührenfrei Geld abheben, ab einem Auszahlungsbetrag von 300 Euro

keine Fremdwährungsgebühren bei Kartenzahlung

App mit Push-Benachrichtigung zur Kostenkontrolle und Steuerung der Karten-Features

Apple- & Google Pay Integration & kontaktlos Bezahlen

volldigitaler Antrag mit Video-Identifikation

Sollte das etwas für euch sein, schaut euch das Angebot einfach selbst mal genauer an, solange die Aktion mit dem Startbonus von 50 Euro noch gilt. Falls ihr schon Apple Pay im Einsatz habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, in welchen Situationen ihr das kontaktlose Bezahlen mit iPhone oder Apple Watch besonders praktisch findet.