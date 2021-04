Das offizielle Game of Thrones Brettspiel ist jetzt im App Store verfügbar

Brettspiele auf iPhone oder iPad, das ist ja immer so eine Sache. Natürlich macht es in den meisten Fällen mehr Spaß, mit Freunden an einem Tisch zu sitzen und gemeinsam zu spielen. Aber gerade in der aktuellen Zeit ist das nicht immer so einfach möglich. Hinzu kommt, dass einige komplexe Brettspiele in der digitalen Version den Vorteil haben, dass automatisch aufgebaut und gezählt wird. Mir fallen da beispielsweise Ticket to Ride oder Carcassonne ein.

Und wenn ich einen Blick auf die klassische Brettspiel-Vorlage werfe, die ziemlich komplex zu sein scheint, dann dürfte genau dieser Punkt auch für das neue „A Game of Thrones: Board Gam‪e“ (App Store-Link) gelten, das seit heute auf iPhone und iPad installiert werden kann. Die Universal-App kostet 10,99 Euro und beinhaltet einen In-App-Kauf für die Erweiterung „Tanz mit Drache“ in Höhe von 4,49 Euro.

Ich habe bisher noch keine eigenen Eindrücke sammeln können, möchte euch an dieser Stelle aber die wichtigsten Infos rund um das digitale Game of Thrones Brettspiel mit auf den Weg geben. Besonders wichtig aus meiner Sicht: Die App ist komplett in deutscher Sprache lokalisiert. Zudem gibt es einen Online-Modus, in dem man gegen bis zu fünf weitere Spieler antreten kann.

Das Game of Thrones Brettspiel basiert auf der berühmten Romanreihe „Das Lied von Eis und Feuer“ von George R. R. Martin. Die Spieler übernehmen die Führung der großen Adelshäuser von Westeros und rüsten sich für den epischen Kampf um den Eisernen Thron. Vor dem Hintergrund von „Das Lied von Eis und Feuer“ entfaltet sich ein intensives Spiel, in dem strategisch geplant, Ressourcen gezielt eingesetzt und die Mitspieler in gerissenen Verhandlungen auf die eigene Seite gezogen werden müssen, um den Eisernen Thron zu erklimmen.

Das klassische Brettspiel ist bei den Käufern ziemlich gut angekommen, bei Amazon gibt es 4,5 von 5 möglichen Sternen. Da das eigentliche Brettspiel ziemlich komplex ist, sehe ich sogar leichte Vorteile bei der digitalen Variante, was den Einstieg in das Spiel angeht. Dank der integrierten Tutorials und der gebotenen Unterstützung sollte man sich schneller und einfacher zurecht finden. Ebenfalls spannend: Es gibt sogar zehn einzigartige Story-Herausforderungen, in denen man sein Können im Alleingang ohne Mitspieler unter Beweis stellen kann.