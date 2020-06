Ticket to Ride: Digitales Brettspiel auf 3,49 Euro reduziert

Ticket to Ride (App Store-Link) haben wir über Jahre hinweg täglich gespielt. Abgelöst wurde es damals von Exploding Kittens. Das soll nicht heißen, dass Ticket to Ride schlecht ist, doch unsere Spielinteressen haben sich ein wenig gewandelt. Dennoch starte ich zwischendurch ein Spiel in Ticket to Ride – und habe immer noch Spaß daran. Jetzt lässt sich das digitale Brettspiel für nur 3,49 Euro laden – zuletzt musste man 8 Euro bezahlen.

Nach dem Download ist die USA-Karte als Basisausstattung mit dabei, weitere Karten können kostenpflichtig erworben werden. Mir persönlich macht der USA-Plan am meisten Spaß, andere Pläne, unter anderem auch Deutschland, bieten weitere Abwechslung und einige einzigartige Features.

So funktioniert Ticket to Ride

Und falls ihr Ticket to Ride noch überhaupt nicht kennt, ist das gar kein Problem. Innerhalb des deutschsprachigen Spiels gibt es eine sehr gute Einführung, die alle Regeln erklärt. Die grundlegenden Details: Auf einer Landkarte müssen Strecken zwischen bestimmten Städten mit den Wagons der passenden Farbe verbunden werden. Für das Bauen von Strecken sowie das Verbinden von Zielorten gibt es Punkte, am Ende gewinnt der Spieler mit den meisten Punkten.

Der Online-Multiplayer macht einfach Spaß. Der Multiplayer-Modus in Ticket to Ride ist plattformübergreifend und kann auch asynchron gespielt werden. Damit sich einzelne Spieler nicht zu viel Zeit lassen, sorgte ein kleiner Timer dafür, dass jeder Mitspieler alle seine Züge in einer zuvor eingestellten Zeit absolviert. Ist die Zeit auf maximal 15 Minuten begrenzt, dauert ein Spiel mit vier Personen also maximal 60 Minuten. Ist die Zeit eines Spielers abgelaufen, wird er durch einen Computer ersetzt.

Falls ihr Brettspiele mögt, solltet ihr euch unbedingt Ticket to Ride kaufen. Der Preis ist fair, wer möchte, kann weitere Spielpläne per In-App-Kauf erwerben, um so den Spielumfang zu erweitern.