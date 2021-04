iOS 14.5: Alle wichtigen Infos zur neuen App-Tracking-Funktionen

Mit iOS 14.5 hat Apple eine neue Tracking-Option in das Betriebssystem integriert, die mehr Kontrolle über die eigenen Daten geben soll. So kann man selbst entscheiden, welche App Daten an Dritte weitergeben darf. Apple erklärt die Funktion so:

Apple verlangt, dass App-Entwickler um Erlaubnis fragen, bevor sie über Apps oder Websites, deren Eigentümer sie nicht sind, deine Aktivitäten per Tracking protokollieren, um dich gezielt mit Werbung anzusprechen, um deine durch die Werbung ausgelösten Aktionen auszuwerten oder um deine Informationen an Datenbroker weiterzugeben. Wenn du in das Tracking deiner Aktivitäten einwilligst, kann die App erlauben, dass von der App über dich oder dein Gerät gesammelte Informationen (beispielsweise eine Benutzer- oder Geräte-ID, die aktuelle Werbe-ID deines Geräts, dein Name, deine E-Mail-Adresse oder andere von dir bereitgestellte Daten, die dich identifizieren) mit Informationen, die Dritte über dich oder dein Gerat gesammelt haben oder die mit Apps, Websites oder Eigentum Dritter gesammelt wurden, kombiniert werden. Diese kombinierten Informationen können dann vom App-Entwickler oder von Dritten zum Zwecke zielgerichteter Werbung oder der Auswertung von Werbung genutzt werden. Der App-Entwickler kann sich auch für die Weitergabe dieser Informationen an Datenbroker entscheiden, was die Verknüpfung mit öffentlich verfügbaren und anderen Informationen über dich oder dein Gerät zur Folge haben kann.

App-Tracking auf dem iPhone deaktivieren

Die wichtigste Einstellungen findet ihr hier.

Einstellungen öffnen. Datenschutz → Tracking.

Hier gibt es fortan die Option „Apps erlauben, Tracking anzufordern“. Der Schalter ist nach dem Update standardmäßig deaktiviert. Bedeutet: Apps dürfen nicht nachfragen, ob ihr einem Tracking zustimmt. Ist die Option deaktiviert, sprecht ihr euch klar dagegen aus. Wenn ihr selbst entscheiden wollt, welche Apps eure Daten tracken können, aktiviert die neue Option. Dann muss eine App beim Start nachfragen, ob Daten entsprechend gespeichert werden dürfen.

Dabei könnt ihr jederzeit in der Übersicht die Einstellungen justieren. Habt ihr zum Beispiel zu schnell auf akzeptieren gedrückt, wollt die Daten aber gar nicht teilen, könnt ihr den Schalter in der Übersicht schnell wieder deaktivieren. So könnt ihr für jede App selbst entscheiden, welche Einstellung ihr nutzen wollt.

Die App-Trackingabfrage wird mir nicht angezeigt

Vermutlich werden die meisten Facebook gestartet haben, damit sie dort das App-Tracking deaktivieren können. Doch bisher habe ich zum Beispiel noch keine App gefunden, die diesen Dialog anzeigt. Der Grund dafür ist die Tatsache, dass die Entwickler die neuen Tracking-Abfragen erst in ihre Apps einbauen müssen. Das ist Pflicht, demnach werden wir in Kürze vermehrt Apps sehen, die das ganze per Update nachreichen werden.

App-Tracking ist kein Ad-Blocker

Wer nun hofft, dass man mit der neuen Tracking-Funktion Werbebanner deaktivieren kann, liegt falsch. Lediglich wird das Anzeigen von personalisierter Werbung damit unterbunden. Und das kennt wohl jeder: Man hat sich ein neues Fahrrad im Shop XY angesehen und auf einmal wird nur noch Werbung für Fahrräder angezeigt.