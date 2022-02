iOS 15.4: Dritte Beta nur mit kleinen Anpassungen

Am Ende dürfte wohl alles irgendwie zusammen kommen: Im März soll Apple neue Hardware vorstellen und möglicherweise sogar eine Keynote abhalten. Bis dahin dürften dann auch die nächsten Updates fertig sein, mit denen sich ja bekanntlich so einiges tut. Unter anderem wird Universal Control in macOS 12.3 und iPadOS 15.4 freigeschaltet, in iOS 15.4 dürfen wir uns beispielsweise auf Face ID mit Maske freuen.

Gestern Abend hat Apple, übrigens nur eine Woche nach der zweiten Beta, die dritte Beta für registrierte Entwicklerinnen und Entwickler freigegeben. Auch das spricht dafür, dass der Release immer näher rückt.

Größere Änderungen an den Systemen gibt es nicht mehr. Auf dem iPhone wurden nach der Installation zahlreiche User in den iOS-Einstellungen darum gebeten, die Notfall-Informationen zu überprüfen. Möglicherweise möchte Apple hier sicherstellen, dass entsprechende Daten auch korrekt hinterlegt werden. Außerdem gibt es in der Podcast-App einige neue Funktionen, beispielsweise einen Filter für Episoden.

Etwas mehr Komfort gibt es in macOS 12.3 Beta 3. Dort ist es nun einfacher, die Einstellungen für die praktische Funktion Universal Control aufzurufen. In den Systemeinstellungen bekommt die neue Funktion jetzt einen eigenen Menüpunkt im Bereich Monitore. An den Optionen selbst hat sich derweil nichts geändert.

Es ist davon auszugehen, dass die dritte Beta heute Abend auch im Rahmen des öffentlichen Beta-Programms freigegeben wird.