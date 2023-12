iOS 17.2: Apple verschiebt zwei angekündigte Features auf 2024

Gestern ist mit iOS 17.2 das nächste große iOS-Update erschienen, das diverse Verbesserungen und neue Funktionen, wie etwa die Tagebuch-App Journal enthält. Zwei der vorab angekündigten Features haben es allerdings nicht in dieses Release geschafft: Apple AirPlay in Hotelzimmern und gemeinsame Playlisten in Apple Music wurden von Apple auf 2024 verschoben.

Ursprünglich Teil der iOS 17.2 Beta, haben es die gemeinsamen Apple-Music-Playlisten wider Erwarten nicht in das finale Release der neuen iOS-Version geschafft. Laut Apple habe es Bedenken hinsichtlich Spams und Missbrauchs gegeben, sodass das Unternehmen die Veröffentlichung des Features zunächst pausiert hat.

Auch „AirPlay in Hotelzimmern“ schaffte es nicht in die jetzt verfügbare iOS-17-Version. Wenn diese Funktion dann in einem der nächsten Releases verfügbar sein wird, können Hotelgäste ein iPhone oder iPad durch Scannen eines eindeutigen QR-Codes mit einem Fernseher im Zimmer verbinden und dann iPhone-Inhalte auf dem TV streamen.

Damit AirPlay in Hotelzimmern funktioniert, braucht es aber natürlich auch passende AirPlay-fähige TV-Geräte. LG hatte dazu in der Vergangenheit mitgeteilt, bereits an einer Lösung zu arbeiten. Die Hotelkette Holiday Inn wollte die Fernseher dann als eine der ersten in ihren Hotelzimmern installieren.

Nun müssen iPhone-Besitzer noch bis 2024 warten, ehe das Feature unter iOS verfügbar sein wird. Bis die Hotelzimmer hierzulande umgerüstet sind, dürfte es vermutlich aber noch länger dauern.

iOS 17.2 könnt ihr ab sofort laden und installieren. Die Beta zu iOS 17.3 erscheint in Kürze.

Fotos: 9to5mac, MacRumors