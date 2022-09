iOS-Manager „MacX MediaTrans“ reduziert kaufen, 4 praktische Apps kostenlos dazu

Anzeige. Mit dem Porgramm MacX MediaTrans könnt ihr euer iPhone und iPad schnell und einfach verwalten. Der iOS-Manager ist mit iOS 16 kompatibel und wird auch mit dem kommenden iPadOS 16 zusammenarbeiten. Bevor wir auf weitere Details eingehen, möchten wir euch das aktuelle Angebot vorstellen.

MacX MediaTrans für 35,64 Euro kaufen und vier zusätzliche Apps geschenkt bekommen: MacBooster : Mit einem Klick nicht mehr benötigte Dateien löschen, alte und große Dokumente aufspüren, Duplikate auffinden und mehr. Kostet sonst 60 Euro. (6-monatige Lizenz, Updates während der Laufzeit) DoYourClone : Mit dem Tool kann man Mac-Datenträger klonen, zudem kann man ein Image direkt auf dem Mac erstellen. Kostet sonst 39 Euro. (lebenslange Lizenz ohne Updates) Sticky Password : Hier handelt es sich um einen Passwort-Manager, der Passwörter auch automatisch einsetzen kann. Kostet sonst 29,99 Euro. (12-monatige Lizenz) 5KPlayer : Spielt alle möglichen Formate ab, unterstützt AirPlay sowie DLNA. zur Angebotswebseite



Mit MacX MediaTrans könnt ihr eure Fotos, Musik, Videos, Bücher, Memos, Klingeltöne und mehr verwalten. Via Drag-and-Drop können Daten schnell zwischen iPhone/iPad und Mac synchronisiert werden. So könnt ihr Fotos fix übertragen, habt Zugriff auf eure Videos, Musik und weitere Medien. Wer sich zum Beispiel für die kleinste Speichergröße beim iPhone entscheidet, kann so schnell Speicherplatz freigeben oder Daten für ein Backup auf einer externen Festplatte speichern.

Des Weiteren könnt ihr das iPhone und iPad als Flash-Laufwerk einbinden, um so Daten, zum Beispiel Dokumente, PDFs und mehr, kopieren zu können. Das ganze funktioniert dann wie ein USB-Stick. Gleichzeitig könnt ihr auch Videos oder Fotos in andere Formate konvertieren.

MacX MediaTrans ist in deutscher Sprache verfügbar, einfach zu bedienen und erledigt alle Aufgaben zuverlässig. Das aktuelle Angebot mit den vier zusätzlichen Programmen ist noch für kurze Zeit verfügbar. Gut: Das Angebot inkludiert lebenslange Updates.