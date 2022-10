Ladekabel, MagSafe-Zubehör und mehr: Anker und Belkin reduzieren praktisches Zubehör

Die beiden Anbieter Anker und Belkin stellen hochwertiges und praktisches Zubehör für iPhone, iPad und Mac her. Folgend findet ihr ausgewählte Prime Day-Produkte, die wir empfehlen können.

Anker MagGo Produkte für das iPhone 12 und neuer

Der Anker 610 MagGo Griff ist eine Ringhalterung für iPhones mit MagSafe. Ich nutze den Ring ganz gerne, vor allem beim großen iPhone Pro Max ist er sinnvoll, da man das iPhone so besser halten kann. Was mich etwas stört: Den aufklappbaren Ring bekommt man nicht immer gut ausgeklappt. Gibt es in verschiedenen Farben für 12,79 Euro statt 15,99 Euro.

Anker 610 Magnetischer Griff MagGo, Magnetische Ringhalterung für Smartphone, geeignet für iPhone... DOPPELTE LEISTUNG: Kann mühelos als Handgriff To-Go oder als praktischer Ständer auf dem Bürotisch eingesetzt werden.

STARKER HALT: Der Ring selbst ist ein Leichtgewicht, jedoch die magnetische Anziehungskraft so stark, dass er bis zu 800 Gramm anheben kann. Das...

Die Anker 633 magnetische Powerbank bietet 10.000 mAh, hält via MagSafe und bietet auf der Rückseite einen Standfuß. Gibt es jetzt für 65,99 Euro statt 79,99 Euro. Die Anker 622 MagGo Powerbank ist hingegen etwas dünner, bietet 5.000 mAh und kann das iPhone samt Akku über einen klappbaren Deckel aufstellen. Kostet jetzt 45,99 Euro statt 59,99 Euro.

Anker 633 Magnetic Battery, 10.000mAh einklappbare magnetische kabellose Powerbank, Nur kompatibel... 2-IN-1: Das tragbare Ladegerät lädt dein Telefon kabellos auf, während die praktische faltbare Halterung dein Smartphone für eine einfache Nutzung...

KRÄFTIG & KOMPAKT: Der federleichte Akku mit 10.000mAh enthält mehr als genug Energie, um ein iPhone 13 Pro sogar 1,8 Mal aufzuladen.

Anker 622 Magnetische Kabellose Powerbank (MagGo), 5000mAh Einklappbare Magnetische Powerbank mit... PROP IT UP: Ausgestattet mit einer integrierten Ständerhalterung, die dein iPhone 12 / 15 aufrecht und in einer bequemen Position behält.

STARK & SICHER: Das Smartphone einfach an die Ladefläche halten und die magnetische Anziehungskraft sorgt dafür, dass das Gerät automatisch...

Die Anker 633 MagGo Ladestation kann das iPhone via MagSafe aufladen. Gut: Die integrierte Powerbank kann abgenommen und mitgenommen werden. In der Station selbst lassen sich im Standfuß auch die AirPod aufladen. Im Lieferumfang ist ein Netzteil sowie ein USB-C Kabel mit dabei. Die schwarze Version kostet jetzt 87,99 Euro statt 94 Euro.

Angebot Anker 633 Magnetisches Kabelloses Ladegerät (MagGo), 2-in-1 Kabellose Ladestation, Abnehmbares... DOPPELTE POWER: Lade dein iPhone 13 oder 12 zeitgleich mit deinen kabellosen Earbuds auf einem praktischen Ladegerät. (Hinweis: Bitte ohne...

SNAP & CHARGE: Einfach das Smartphone an die Ladefläche halten und die magnetische Anziehungskraft sorgt dafür, dass das Gerät automatisch...

Das Ladegerät Anker 623 ist kleiner als eine Cola-Dose und kann aufgeklappt werden. Das iPhone wird aufgeladen, zudem lassen sich auch die AirPods aufladen. Ein Netzteil und Ladekabel liegen mit bei, bezahlen müsst ihr jetzt 55,99 Euro statt 69,99 Euro – es sind alle Farben reduziert.

Anker 623 MagGo magnetisches, kabelloses Ladegerät, 2-in-1 Wireless Ladestation mit 20W USB-C... Doppelte Power: Laden Sie Ihr iPhone 13/12 und die Kopfhörer zeitgleich und kabellos am selben Gerät. Endlich kein Kabelsalat mehr.

So flexibel wie Sie es brauchen: Öffnen Sie die Handy-Ladefläche bis maximal 60° und befestigen Sie Ihr iPhone horizontal oder vertikal für...

Die Anker PowerWave 2-in-1 Ladestation kostet 31,99 Euro in schwarz und 30,39 Euro in weiß. Hier könnt ihr ein iPhone via MagSafe und gleichzeitig die AirPods aufladen. Ein Ladekabel ist mit dabei, ein Netzteil jedoch nicht.

Anker PowerWave 2-in-1 Magnetic Stand Lite, Kabellose Ladestation, Ladegerät mit 150cm USB-C... DOPPELTE POWER: Während das magnetische Ladegerät dein iPhone 13 / 12 auflädt, spendet das Ladepad gleichzeitig deinen AirPods oder anderen...

IMMER IM BLICK: Vertikal oder horizontal laden. Mit dem regulierbaren Ansichtswinkel von 40° ideal für Videos, Nachrichten, E-Mails und in...

Ladegeräte von Anker

Echtes MagSafe Ladegerät von Belkin

Das BoostCharge Pro Ladepad bietet echtes MagSafe mit 15 Watt und kann so das iPhone 12 und neuer schnell aufladen. Das Kabel ist mit Nylon umflochten, verfügbar sind die Farben Schwarz und Weiß. Bezahlen müsst ihr aktuell nur 27,99 Euro statt 49,95 Euro.

Belkin BoostCharge Pro tragbares kabelloses Ladepad mit MagSafe (schnelles Laden mit bis zu 15 W,... Dieses magnetische Ladegerät ist „Made for MagSafe“. Das bedeutet, dass es mit der offiziellen MagSafe-Technologie hergestellt wurde und sich...

Schnelleres kabelloses Laden mit bis zu 15 W für Geräte der iPhone 13- und iPhone 12-Serie

Der Belkin USB-C-Hub bietet 11 Anschlüsse und kann das MacBook schräg aufstellen. Hier gibt es USB-C, 4K HDMI, 4K DisplayPort, 3x USB-A, Gigabit Ethernet, Kartenleser, VGA und einen Klinkenanschluss. Kostet jetzt 89,87 Euro statt 105 Euro.

Angebot Belkin USB-C-Hub, 11-in-1-MultiPort-Adapter-Dock mit 4K-HDMI, DisplayPort, VGA, USB-C und 100 W zum... Ist mit MultiMedia- und Ethernet-Ports ausgestattet, über welche die neuesten Apple- und PC-Laptops nicht mehr verfügen

Ermöglicht eine vielseitige Nutzung eines USB-C-Anschlusses: für HDMI, DisplayPort, VGA, 3x USB-A, Gigabit-Ethernet, SD- und MicroSD-Kartenleser,...

Die Belkin AirTag Hülle mit Schlüsselanhänger gibt es wieder günstiger, das Doppelpack kostet aktuell 12,99 Euro statt 19 Euro.