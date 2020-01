iOS-Tipp: Bestehende Live Photos in normale Fotos umwandeln

Irgendwie konnte ich mich bisher nicht mit Live Photos anfreunden. Ich habe die Option am Anfang ausprobiert und dann dauerhaft deaktiviert. Falls ihr zahlreiche Live Photos aufgenommen habt und im Nachgang einige Fotos lieber ohne Bewegung und Ton speichern wollt, könnt ihr mit Bordmitteln das Live Photo in ein herkömmliches Foto umwandeln. Wie das geht, möchten wir kurz aufschlüsseln.

Live Photos: Bewegung und Ton löschen

Fotos-App öffnen und das entsprechende Live Photo auswählen „Bearbeiten“ oben rechts wählen Unten links findet ihr nun das Icon für Live Photos (Kreis mit drei Ringen), bitte anklicken

Nun gelangt ihr in einen neuen Bearbeitungsscreen und könnt nun aus dem kleinen Mini-Video das Standbild auswählen, welches ihr speichern wollt. Am oberen Bildschirmrand müsst ihr das gelb hinterlegte „LIVE“ noch einmal anklicken, um so die Effekte des Live Photos abzuschalten. Jetzt noch den Haken unten rechts anklicken und schon ist aus einem Live Photo ein normales Foto geworden.

Gut zu wissen: Das ganze ist auch rückwärts möglich. Habt ihr ein Live Photo in ein normales Foto umgewandelt, könnt ihr das normale Foto auch wieder in ein Live Photo umwandeln. Das geht natürlich nur dann, wenn zuvor ein Live Photo verfügbar war. Dabei wird das neue Foto nicht als neues Foto gespeichert, sondern ihr überschreibt das alte, wobei die Effekte im Hintergrund gespeichert bleiben.