iPadOS 14 bietet ab sofort mehr Funktionen für den Apple Pencil

Mit iPadOS 14.5 hat Apple die Kritzeln-Funktion auch für deutsche Nutzer freigeschaltet. Nun weitet Apple die Funktionalität des Apple Pencil für iPad-Nutzer und Nutzerinnern in Deutschland aus. Folgende Features stehen jetzt auch hierzulande zur Verfügung.

Mit der Funktion „Handschrift als Text kopieren“ könnt ihr handschriftlichen Text mit dem Apple Pencil kopieren und an anderer Stelle als formatierten Text einfügen. Neu ist zudem die Datenerkennung. Werden handgeschriebene Adressen, Telefonnummern und ähnliche Inhalte erkannt und können diese interaktiv genutzt werden. So könnt ihr zum Beispiel schnell eine Adresse in Maps nachschlagen oder direkt einen FaceTime-Anruf starten. Beide Funktionen sind auch in der Schweiz und Österreich verfügbar.

Auf eine Funktion müssen wir aber weiterhin verzichten: Durchsuchbare Handschrift. Die genaue Verfügbarkeit aller iPadOS-Funktionen, könnt ihr auf dieser Webseite einsehen.