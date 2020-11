iPhone 12 Pro Max und iPhone 12 mini starten heute in den Verkauf

Heute liefert Apple die ersten iPhone 12 Pro Max und iPhone 12 mini an Vorbesteller aus. Das größte und kleinste iPhone wird ab heute auch in den lokalen Stores verkauft. Solltet ihr eins zur Abholung bestellt haben, folgt bitte den Hygiene- und Abstandsregeln, die euch vorab per Mail zugestellt wurden.

Aufgrund der Zeitverschiebung kommen Apple-Kunden in Australien zuerst in den Genuss, die neuen Geräte kaufen zu können. Und Apple teilt hier ein paar Fotos, die wir gerne unten einbinden.

iPhone 12 Pro Max und iPhone 12 mini starten

Zum Nachlesen

Freut ihr euch auf euer neues iPhone? Welches Modell ist es geworden?

(Fotos: Apple)