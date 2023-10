iPhone 15 in Rot: Kommt die Sonderedition Anfang 2024?

Das iPhone 15 und iPhone 15 Plus sind in den Farben Blau, Rosé, Gelb, Grün und Schwarz erhältlich. Eine bekannte Farboption fehlt allerdings: Rot. Die sogenannte (PRODUCT)RED-Option lässt noch auf sich warten, doch die Chancen stehen gut, dass nächstes Jahr das iPhone 15 auch in Rot verfügbar gemacht wird.

Seit 2017 hat Apple jedes iPhone auch in (PRODUCT)RED angeboten, allerdings nicht immer zum offiziellen Verkaufsstart. Es ist wahrscheinlich, dass das iPhone 15 und iPhone 15 Plus im März oder April 2024 auch in Rot erhältlich sein werden, wenn Apple seinem gewohnten Rhythmus folgt. Mit der Einführung einer neuen Farboption wird der Fokus noch einmal auf die dann schon etwas älteren iPhones gelenkt, um die Verkäufe anzukurbeln – das macht Apple gerne.

Die (PRODUCT)RED Variante wurde stets für die Basismodelle verfügbar gemacht – und das wird vermutlich auch so bleiben. Frühe Gerüchte hatten zwar behauptet, dass Apple ein Dunkelrot für die Pro-Modelle testet, diese Farbe wurde aber nicht eingeführt. Der Farbton für (PRODUCT)RED Modelle ist hingegen eher ein knalliges Rot.

Neben der roten iPhone-Farbe hat Apple immer wieder neue Farboptionen für das iPhone verfügbar gemacht. Das iPhone 14 wurde in Gelb als Sonderedition veröffentlicht, das iPhone 13 wurde hingegen später in Grün verfügbar gemacht. Für das iPhone 12 hat Apple Violett angeboten.