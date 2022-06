iPhone als Webcam: Neue 3D-Drucker-Vorlage & Camo-App mit neuen Funktionen

Apple hat während der Keynote der WWDC auch eine neue macOS Ventura-Funktion namens Continuity Camera präsentiert. Damit lassen sich auch iPhones (ab iPhone XR oder neuer) als Webcam für den Mac verwenden, um so gegebenenfalls von einer höheren Videoauflösung profitieren zu können.

Um Continuity Camera nutzen zu können, muss allerdings das iPhone auch am Mac befestigt werden. Apple plant an dieser Stelle, mit Herstellern wie Belkin zusammenzuarbeiten, um passendes Zubehör anbieten zu können. Dies soll aber erst im Herbst erscheinen, so dass es gerade für Beta-Tester und -Testerinnen einige Zeit bis zu einer offiziellen Lösung zu überbrücken gilt.

Mit der Verbreitung von 3D-Druckern gibt es nun aber auch eine kleine erste Zwischenlösung für den Hausgebrauch. Jonathan Wight hat bei Twitter eine Continuity Camera-Halterung für den iMac Pro geteilt, die sich bequem mit einem 3D-Drucker ausdrucken lässt. Er hat mittlerweile die Halterung auch für ein MacBook Pro modifiziert und bietet beide Modelle bei Printables an.

Designed and printed a Continuity Camera mount for my iMac Pro.

Will modify it for a MacBookPro tomorrow

No need to wait for Belkin or whoever is making the actual 3rd party mount.

