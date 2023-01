iPhone: Verkäufe sanken im Weihnachtsquartal um 14,9 Prozent im Vorjahresvergleich

Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Energiekrise, Inflation – vor diesen negativen Ereignissen machten auch die Smartphone-Verkäufe im Weihnachtsquartal 2022 nicht halt. Wie eine Studie des Marktforschungsunternehmens IDC aufzeigt, wurde im letzten Quartal des vergangenen Jahres der stärkste Rückgang bei Smartphone-Verkäufen verzeichnet, der jemals in einem einzigen Quartal aufgetreten ist. Auch für das gesamte Jahr wurden die niedrigsten Verkaufszahlen seit 2013 festgehalten.

Im Weihnachtsquartal 2022 gingen auch die iPhone-Auslieferungen um 14,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück, auf das ganze Jahr 2022 summiert sich der Rückgang auf 4 Prozent. Auch wenn dies nicht nach einer sonderlich guten Nachricht für Apple klingt, hat der Konzern aus Cupertino sowohl im Weihnachtsquartal 2022 als auch im gesamten Jahr besser abgeschnitten als jeder andere Hersteller. Bei IDC heißt es dazu:

„Laut vorläufigen Daten des Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker der International Data Corporation (IDC) gingen die weltweiten Smartphone-Auslieferungen im vierten Quartal 2022 (4Q22) im Vergleich zum Vorjahr um 18,3 Prozent auf 300,3 Millionen Geräte zurück. Dieser Rückgang ist der bisher größte in einem einzigen Quartal und trug zu einem steilen Rückgang von 11,3 Prozent im Gesamtjahr bei. Das Jahr 2022 endete mit 1,21 Milliarden ausgelieferten Geräten, was aufgrund der deutlich gedämpften Verbrauchernachfrage, der Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheiten den niedrigsten Jahreswert seit 2013 darstellt.“

Interessanterweise lagen die Smartphone-Verkäufe im Q4 2022 sogar noch unter den Zahlen von Q3 2022, und das trotz des üblicherweise florierenden Weihnachtsgeschäftes. Laut IDC hat man einen solchen Rückgang bisher noch nicht erlebt. Nabila Popal von IDC berichtet:

„Wir haben noch nie erlebt, dass die Auslieferungen im Weihnachtsquartal niedriger waren als im Vorquartal. Die geschwächte Nachfrage und die hohen Lagerbestände veranlassten die Hersteller jedoch, ihre Auslieferungen drastisch zu kürzen. Starke Verkäufe und Promotionen während des Quartals trugen dazu bei, dass die vorhandenen Bestände abgebaut wurden, anstatt die Auslieferungen zu steigern. Die Hersteller sind bei ihren Auslieferungen und Planungen zunehmend vorsichtig, während sie ihren Fokus auf die Rentabilität richten.

Selbst Apple, das bisher scheinbar immun war, erlitt einen Rückschlag in seiner Lieferkette mit unvorhergesehenen Schließungen in seinen wichtigsten Fabriken in China. Was uns dieses Weihnachtsquartal zeigt, ist, dass die steigende Inflation und die zunehmenden makroökonomischen Bedenken die Verbraucherausgaben noch stärker als erwartet bremsen.“