Istanbul: Beliebte Brettspiel-App kostet heute nur 5,49 Euro

Die digitale Version des beliebten Brettspiels Istanbul (App Store-Link) kann aktuell günstiger erworben werden. Statt 7,99 Euro kostet das mit 4,7 Sternen bewertete Spiel nur noch 5,49 Euro. Der Download ist 205,5 MB groß und für iPhone und iPad verfügbar.

Die Entwickler von Acram Digital und Pegasus Spiele preisen ihre App mit den euphorischen Worten „Die offizielle digitale Version eines der besten Brettspiele aller Zeiten – Istanbul“ im App Store an. Ob diese Worte gerechtfertigt sind, ist wohl auch von persönlichen Vorlieben abhängig. Nichts desto trotz hat das Brettspiel in den letzten Jahren einige Preise abgeräumt, darunter im Jahr 2014 den Schwerizer Spielerpreis, den Gouden Ludo und den Award des „Kennerspiel des Jahres“.

In Istanbul führt man eine Gruppe aus einem Händler und vier Gehilfen durch insgesamt 16 Orte auf einem belebten Basar. An jedem der Orte hat man eine bestimmte Aktion auszuführen, und Händler und Gehilfen entsprechend dorthin zu bewegen. Soll ein Gehilfe dort weiter Aufgaben ausführen, wird er an dem Ort belassen, und der Händler zieht weiter. Ihr müsst oftmals im Voraus planen, damit man nicht ohne Gehilfen dasteht, denn dann kann man keine Aktionen mehr ausführen. Das Ziel des Spiels ist es, eine bestimmte Anzahl an Rubinen durch kluges Handeln, kleine Spiele, Käufe und Verkäufe einzusammeln, und damit die Partie für sich zu entscheiden.

Insgesamt gibt es in Istanbul die Möglichkeit, gegen KI-Gegner in drei unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen zu spielen, oder auch eine Partie mit mehreren Freunden in einem Pass-and-Play-Modus zu absolvieren. Ebenfalls vorhanden ist ein plattformübergreifender asynchroner Multiplayer-Modus, sowie die Möglichkeit, zwischen voreingestellten oder zufällig generierten Spielbrett-Layouts zu wählen. In den Einstellungen kann außerdem ein Farbenblind-Modus aktiviert werden, und im Game Center winken über 70 Erfolge für besonders motivierte Spieler.