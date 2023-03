Saug- und Wischroboter günstiger: Dreame Bot W10 für 539 Euro, Ecovacs Deebot N8+ für nur 379 Euro

Saug- und Wischroboter mit Wischstation sind teuer. Ein sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis bietet der Dreame Bot W10. Bei Cyberport könnt ihr den Dreame Bot W10 für aktuell nur 539 Euro (zum Angebot) kaufen – das ist der aktuell günstigste Preise im Internet.

Besonders ist die Bauform des Roboters, dieser ist nämlich in D-Form gefertigt und kann so besser in Ecken reinigen. Ausgestattet ist der W10 mit zwei Wischpads am Hinterteil, die er in der Wischstation reinigen kann. Die Tanks sind jeweils 4 Liter groß, einen eigenen Wassertank im Roboter gibt es nicht. Per App lässt sich einstellen, dass der W10 nach zum Beispiel 10, 15 oder 20 Quadratmeter die Pads erneut reinigt und dann die Arbeit fortsetzt.

Während die Wassertanks in der Station groß sind, gibt es allerdings keinen Staubbeutel. Der Schmutz und Staub wird nur in der Staubkammer direkt im Roboter gesammelt und muss manuell entleert werden. Die Navigation erfolgt zuverlässig per Laser.

Mit dem 6400 mAh großen Akku kann man bis zu 170 Minuten arbeiten, in der Dreame-App stehen dann alle bekannten Einstelllungen und Möglichkeiten zur Verfügung. NoGo-Zonen, Zeitpläne, Updates und mehr. Anbei findet ihr noch ein Video zum Roboter.

Dreame Bot W10 929 EUR 539 EUR nur heute im Angebot

Ecovacs Deebot N8+ für 379 Euro

Insofern ihr den Fokus mehr auf das Saugen statt Wischen legt, ist der Ecovacs Deebot N8+ bei Amazon für 379 Euro (Amazon-Link) im Angebot. Per Laser bewegt sich der N8+ durch eure Wohnung und sammelt Schmutz und Staub in der 420 Milliliter großen Staubbox. Diese wird in der Station automatisch entleert und in einem 2,5 Liter großen Beutel gesammelt. Gleichzeitig ist auch ein Wischen möglich, hier muss man manuell das Tuch befeuchten und Wasser in den Tank füllen.

Der Ecovacs Deebot N8+ kann rund 110 Minuten am Stück arbeiten und saugt mit bis zu 2300 Pa Saugkraft. Per App könnt ihr auch hier Einstellungen vornehmen, Zeitpläne anlegen, NoGo-Zonen definieren und mehr. Bei Amazon gibt es bei knapp 8000 Bewertungen 4,4 von 5 Sterne.