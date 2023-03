Attentive – Digital Wellbeing: App- und Website-Blocker im Test

Die Zahl der Apps, die euch dabei helfen wollen, achtsamer mit eurem Smartphone umzugehen, steigt. Kürzlich haben wir euch in diesem Zusammenhang ja zum Beispiel schon ScreenTime+ vorgestellt. Mit Attentive – Digital Wellbeing (App-Store-Link) ist nun eine weitere Anwendung erschienen, mit der ihr schnell und einfach süchtigmachende Apps und Websiten blockieren und anhand einfacher Übungen neue Handy-Gewohnheiten etablieren könnt.

Mittlerweile wünschen sich viele Menschen wieder mehr handyfreie Zeit. Doch manchmal ist es gar nicht so leicht, das Smartphone aus der Hand zu legen oder sich nicht in den endlosen Streams der sozialen Netze zu verlieren. Apple selbst hat mit Bildschirmzeit und den Fokus-Filtern ja schon On-Board-Möglichkeiten geschaffen, Apps zu blockieren oder vollständig auszublenden, um so für weniger Ablenkung zu sorgen.

Attentive – Digital Wellbeing ist eine App aus dem deutschen Entwickler-Hause Meaningful Things, das mit seiner Anwendung ebenfalls eine Lösung für den gesunden Umgang mit dem Smartphone anbieten möchte. Die App überzeugt mich auf den ersten Blick direkt durch ihre ansprechende Gestaltung und ist in der Handhabe deutlich einfacher als zum Beispiel ScreenTime+.

Blocklisten lassen sich schnell und einfach über einen „+“-Button erstellen. Ich kann der Liste zunächst einen Namen geben und ein passendes Bild sowie eine Farbe für die Liste auswählen. Im Anschluss kann ich die Apps und Webseiten auswählen, die ich dem Blocker hinzufügen möchte. Praktisch ist, dass alle Apps bereits in Kategorieren geordnet sind und ich mit Klick auf eine Kategorie direkt alle inkludierten Apps und auch Webseiten auswählen kann. Attentive greift zudem auf meine Browserhistorie zu und sortiert alle Seiten, die ich besucht habe, in die möglichen Kategorien ein. So muss ich die einzelnen URLs nicht selbst eintippen, was praktisch ist.

Habe ich alle Apps und Webseiten ausgewählt, kann ich die Dauer des Blockers einstellen und bei Bedarf auch feste Daten und Uhrzeiten festlegen, an denen der Blocker automatisch aktiviert wird. Ist der Blocker aktiviert, sind die einzelnen Apps wie unter Bildschirmzeit gesperrt. Klicke ich auf eine blockierte App, erscheint ein Screen von Attentive, der mir sagt, dass die App blockiert ist. Um den Blocker vorzeigt zu beenden, muss ich ihn in Attentive deaktivieren. Wer gar nicht erst in die Versuchung geraten möchte, die Blocker doch vor Ablauf des Timers zu beenden, kann in den App-Einstellungen „Striktes Blocken“ auswählen, was ein vorzeitiges Beenden des Blockers unmöglich machen würde.

Mit gezielten Übungen zu neuen Gewohnheiten

Was ich an Attentive aber wirklich toll finde, sind die Übungen, die mir die App für das Schaffen neuer Smartphone-Gewohnheiten anbietet. Unter dem entsprechenden Reiter finde ich Übungen in den drei Kategorien „Grundlagen“, „Privatleben“ und „Arbeit“, die ich nach und nach abarbeiten kann. In kleinen, hübsch gestalteten Lektionen werden einfach umzusetzende Impulse für einen achtsamen Umgang mit dem Smartphone gegeben. Mithilfe dieser Übungen könnte es aus meiner Sicht tatsächlich gelingen, eine neue, gesündere Handynutzung zu etablieren. Ich werde es auf jeden Fall eine Zeitlang testen.

Für 17,99 Euro jährlich abonnieren

Attentive könnt ihr kostenlos im App Store laden. Um die App allerdings nutzen zu können, ist ein Abo erforderlich, das ihr für 17,99 Euro jährlich per In-App-Kauf abschließen könnt. Im Rahmen einer 1-wöchigen Testphase könnt ihr die App vorab ausprobieren. Für den Betrieb von Attentive benötigt ihr ein iPhone, auf dem mindestens iOS 16 läuft.