Signal: Messenger erhält Update mit verbesserter Teilen-Option

Der Messenger Signal (App Store-Link) kommt auch bei mir täglich für die Kommunikation mit Familie und dem Freundeskreis zum Einsatz. Signal ist kostenlos für iPhones, iPads und den Mac im App Store erhältlich und benötigt aktuell zur Einrichtung auf dem Gerät etwa 144 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS/iPadOS/macOS 12.2 oder neuer. Schon seit längerem besteht auch eine deutsche Lokalisierung.

Neben WhatsApp, Threema und Telegram gehört Signal sicherlich zu den in Deutschland am weitesten verbreiteten Messengern für iOS und Android. Laut der Studie Mobile 360 von AdAlliance nutzt bereits jeder vierte Deutsche Signal. Die App legt einen besonderen Schwerpunkt auf Privatsphäre und Sicherheit, und ist jetzt in Version 6.16 verfügbar. Mit dem kleinen Update gibt es vor allem Optimierungen im Teilen-Bereich. Das sind die Neuerungen laut Changelog:

Teile mehr Dinge von mehr Orten. Die Teilen-Erweiterung unterstützt das Textformat, das verschiedene beliebte Nachrichten-Apps standardmäßig teilen, jetzt besser. Außerdem haben wir einen Fehler behoben, der manchmal dazu führte, dass das Teilen beim ersten Versuch nicht klappte.

Apropos teilen: Ein weiterer Fehler hat das Teilen von Textinhalten aus anderen Apps als Signal-Storys (beispielsweise Apple Notes) erschwert. Da Text in der Vergangenheit zu den wichtigsten Komponenten einiger der besten Storys gehörte, freuen wir uns darüber, dass wir dieses spezifische Problem lösen konnten.

Dank neuer Animationsverbesserungen in den Medien- und Avatar-Viewern kannst du problemlos einen Schritt zurückzutreten und das große Ganze betrachten.

Wir haben ein paar Layout-Probleme behoben, die dazu führen konnten, dass Schaltflächen auf neuen iPhones an der falschen Stelle angezeigt wurden, so wie unsichtbare Schiffbrüchige, gestrandet auf Apples Dynamic Island.

Dieses Update unterstützt auch Kantonesisch und Uigurisch.

Die Aktualisierung auf Version 6.16 von Signal lässt sich ab sofort kostenlos im deutschen App Store beziehen. Die Anwendung erhält im Durchschnitt sehr gute 4,6 Sterne von den Rezensenten und Rezensentinnen.