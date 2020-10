iTunes-Karten: Diese Woche auch bei Rewe mit Bonus

Echte Sparfüchse waren natürlich schon längst bei Kaufland und haben dort bei der 100 Euro iTunes-Karte zugegriffen, die es noch bis einschließlich Mittwoch mit einem Bonus in Höhe von 20 Prozent gibt. Wer keinen Kaufland in der Nähe hat, kann in dieser Woche aber auch bei Rewe zuschlagen.

Ganz so gut ist das Angebot dort allerdings nicht. Rewe bietet euch bis zum 10. Oktober nur 15 Prozent Bonus-Guthaben, dieses gilt aber auf alle drei Karten im Wert von 25, 50 oder 100 Euro.

Bei Rewe wird der Bonus automatisch beim Einlösen der iTunes-Karte auf euer Apple-Konto gutgeschrieben. Dazu müsst ihr die Karte allerdings bis zum 24. Oktober einlösen.