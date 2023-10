Jabra Elite 10 & Elite 8 Active: Neue AirPods-Alternativen vorgestellt

Das dänische Unternehmen Jabra war in der Vergangenheit bereits häufiger bei uns im Blog vertreten, vor allem aufgrund der Jabra Elite-InEar-Serie. Nun hat Jabra die Elite-Kopfhörer aktualisiert und die neuen Flaggschiff-Modelle Jabra Elite 10 (Amazon-Link) sowie Jabra Elite 8 Active (Amazon-Link) herausgegeben. Wir stellen die Neuerscheinungen vor.

Das neue Flaggschiff der Elite-Serie sind die Jabra Elite 10, die laut Jabra „die fortschrittlichsten Ohrhörer von Jabra für Arbeit und Leben“ sind. Zum ersten Mal wurde die Jabra ComfortFit-Technologie mit Spatial Sound und Dolby Head Tracking kombiniert, um ein noch intensiveres Dolby Atmos-Erlebnis zu ermöglichen. „Dank 10-mm-Lautsprecher können Sie in einen satten, lebensechten Klang eintauchen, der Sie direkt in Ihre Lieblingstitel versetzt“, so Jabra. „Außerdem verfügen sie über unsere bisher stärkste aktive Geräuschunterdrückung, die doppelt so stark ist wie Jabra Standard ANC und dank verbesserter Algorithmen und größerer Lautsprecher selbst die schwierigsten Umgebungen ausblendet.“

Zu den Neuerungen beim Jabra Elite 10 gehört Spatial Audio von Dolby, das den Sound aus jeder Richtung in die Ohren lenkt. Dafür sorgt auch Dolby Head Tracking, das eine 3D-Audio-Umgebung kreiert: Bewegt man sich, bewegt sich der Sound mit. Spatial Audio kann in den Einstellungen der kostenlosen Jabra Sound+ App (App Store-Link) aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Auch die aktive Geräuschunterdrückung wurde beim Elite 10 weiter verbessert. „Advanced ANC“ bietet ein individuelles Klangerlebnis dank einer Scan-Technologie und integrierter Erkennung von Störgeräuschen. So passen sich die Ohrhörer automatisch an die Umgebung an – beispielsweise, wenn ein Flugzeug abhebt, die Nachbarn nebenan eine Party feiern oder ein Gewitter aus dem Nichts kommt.

Elite 10: Neues halboffenes Design mit ovalen Silikonbuds

Für den besten Sound wurde auch das Design überarbeitet: Die Elite 10 verfügen im Gegensatz zu den anderen geschlossenen Elite-Kopfhörern über eine halboffene Form mit neuen ovalen Silikonstöpseln. Die halboffene Form übt weniger Druck auf den Gehörgang aus und lässt mehr Klang eindrucken. Für die optimale Passform der Eargels wurden mehr als 62.000 Ohr-Scans durchgeführt.

Zu den weiteren Features der Jabra Elite 10 gehören sechs integrierte Mikrofone inklusive Geräuschreduzierungs-Funktion für klare Anrufstimmen, eine sechsstündige Akkulaufzeit mit einer Ladung sowie insgesamt 27 Stunden Laufzeit über das Ladecase, eine Wasser- und Staubdichtigkeit nach IP57, Wireless Charging des Ladecases, HearThrough mit Windreduzierung, Multipoint-Pairing, ein Mono-Modus mit nur einem Earbud, Bluetooth 5.3 und eine Unterstützung für Sprachassistenten wie Siri und Alexa.

Die Jabra Elite 10 sind in fünf Farbvarianten – Matte Black, Gloss Black, Titanium Black, Cream und Cocoa – zum Preis von jeweils 249,99 Euro bei Amazon erhältlich. Mit dem Kauf erhält man auch eine zweijährige Garantie für die Kopfhörer.

84 Bewertungen Jabra Elite 10 schnurlose In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer Advanced Active Noise... Ultimatives Tragegefühl: Entspanne dich mit dem ganztägigen Tragekomfort unserer revolutionären Jabra ComfortFit Technologie - mindert den Druck im...

Brillanter Klang: Blockiere Hintergrundlärm mit Jabra Advanced Active Noise Cancellation (ANC) oder wechsle zu HearThrough und höre die Umgebung -...

Elite 8 Active: Wasserdicht nach IP68 und Spatial Audio von Dolby

Wer ein etwas robusteres InEar-Modell benötigt, das auch beim Sport und bei Outdoor-Aktivitäten keine Kompromisse eingeht, kann sich die zweite Neuerscheinung von Jabra, die Elite 8 Active, genauer ansehen. Das Modell wurde nach militärischen Standards getestet, ist nach IP68-Zertifizierung absolut staub-, wasser- und schweißfest, und kann bis zu einer Tiefe von 1,5 Metern vollständig unter Wasser getaucht werden. Das Ladecase ist IP54-zertifiziert. Von Jabra heißt es zum Elite 8 Active:

„Die Jabra ShakeGrip-Technologie sorgt für den ultimativ sicheren Sitz, so dass sie sich selbst bei intensivstem Training nicht bewegen. Die Adaptive Hybrid Active Noise Cancellation passt sich automatisch an die Umgebung an, in der Sie sich befinden, und filtert unerwünschte Geräusche selbst bei Wind heraus. Und um die Audioleistung noch beeindruckender zu machen, tauchen Sie mit dem reichhaltigen Spatial Sound von Dolby vollständig in Ihre Wiedergabelisten ein und erhalten einen satten, multidirektionalen Klang aus leistungsstarken 6-mm-Lautsprechern.“

Für eine optimale Performance selbst unter harten Bedingungen wurde der Elite 8 Active strengen Tests unterzogen, darunter mit niedrigem Druck, sehr hohen und sehr niedrigen Temperaturen, Regen, hoher Luftfeuchtigkeit, Salznebel, Sand und Staub, Eintauchen ins Wasser und Sturztests.

Im direkten Vergleich zur Vorgänger-Generation, den Jabra Elite 7 Active, wurde die Wasser- und Staubdichtigkeit von IP57 auf IP68 nochmals erhöht. Die Jabra ShakeGrip-Beschichtung bedeckt in der neuen Version zudem den gesamten Earbud, um so für noch besseren und sicheren Sitz zu sorgen. Darüber hinaus gibt es nun eine Sechs- statt Vier-Mikrofon-Technologie, Spatial Sound von Dolby, Adaptive Hybrid ANC und windneutralisierendes HearThrough, Bluetooth 5.3, Multipoint-Pairing, einen Mono-Modus, Wireless Charging des Ladecases sowie eine achtstündige Akkulaufzeit mit einer Ladung sowie 32 Stunden über das Ladecase.

Die Jabra Elite 8 Active sind in den vier Farben Black, Dark Grey, Navy und Caramel erhältlich und kosten bei Amazon jeweils 199,99 Euro. Auch hier gibt es eine zweijährige Garantie für die Earbuds.

37 Bewertungen Jabra Elite 8 Active schnurlose In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer mit adaptiver, hybrider... Höchste Haltbarkeit und fester Sitz: Staub-, wasser- und schweißresistente Earbuds in einem kompakten Design ohne EarWings - verlässlich und mit...

Hochwertiger Klang: Filtere Hintergrundlärm mit der adaptiven, hybriden aktiven Geräuschunterdrückung (ANC) heraus oder nutze HearThrough und höre...

Meine ersten Eindrücke

Ich hatte nach dem Erscheinen der neuen Jabra Elite 10- und Elite 8 Active-Generation bereits die Möglichkeit, die Neuerscheinungen ausprobieren zu können. Aufgefallen ist mir vor allem der deutlich bessere Sitz der Ohrhörer beim Elite 10, die in dieser Version ja überarbeitet wurden. Bei den Vorgänger-Modellen spürte ich trotz der leicht ovalen Passform bei meinen vergleichsweise kleinen Ohren immer ein Drücken, was hier nicht mehr der Fall ist.

Bei beiden Modellen kommt zudem Spatial Audio von Dolby zum Einsatz, was die Elite-Serie nun auch in dieser Hinsicht an Apples AirPods Pro angleicht. Im Alltag wird man die Funktion sicher nicht häufig verwenden, grundsätzlich ist es aber ein „Nice-to-have“-Feature, das bisher noch nicht viele InEar-Kopfhörer bieten.

Kritik gibt es von mir bei beiden Elite-Exemplaren an den mittlerweile in neue Höhen gestiegenen Kaufpreisen. Lag man bei den Vorgänger-Generationen noch zumeist im Preisbereich unterhalb der magischen 200 Euro-Marke, ist diese mit dem Jabra Elite 10 und seinen 250 Euro erstmals und gleich deutlich überschritten. Auch die Elite 8 Active sind mit 200 Euro nun 20 Euro teurer als der Elite 7 Active-Vorgänger. Zwar sind die beiden Modelle noch immer günstiger als Apples AirPods Pro 2-Modell mit seinem Listenpreis von 279 Euro, viel fehlt aber in der Hinsicht nicht mehr, um das Preisniveau zu erreichen. Positiv zu erwähnen ist auch die von Jabra gewohnt gute Verarbeitungsqualität und die im Vergleich zu den AirPods Pro lebendigere und kraftvollere Klangqualität. Es lässt sich festhalten: Auch mit dem Preissprung zählen die beiden Flaggschiff-Modelle zu den ersten Konkurrenten für Apples AirPods (Pro).