Jetzt ist es offiziell: Powerbeats Pro kommen in vier neuen Farben

Nach zahlreichen Leaks ist es nun offiziell: Die Powerbeats Pro gibt es in Kürze in vier neuen Frühlingsfarben. Der Verkaufsstart beginnt am 9. Juni 2020, die technischen Daten haben sich nicht geändert.

Dann könnt ihr neben den schon verfügbaren Farben Elfenbeinweiß, Moosgrün, Marineblau und Schwarz auch die neuen Farbvarianten Frühlingsgelb, Wolkenrosa, Lavarot und Gletscherblau kaufen. Der Preis liegt unverändert bei 249,95 Euro.

Die Powerbeats Pro sind besonders gut für sportliche Aktivitäten geeignet und gegen Schweiß und Wasser geschützt. Die Wiedergabezeit liegt bei bis zu 9 Stunden, zusammen mit dem Ladecase kommt man auf mehr als 24 Stunden. Mit Fast Fuel genügen 5 Minuten Ladezeit für 1,5 Stunden Wiedergabe. Sensoren erkennen, wenn die Ohrhörer nicht verwendet werden, und versetzen sie automatisch in den Ruhezustand, um Akku zu sparen.

Mit dem Apple H1 Chip haben die Powerbeats Pro eine schnellere und stabilere kabellose Verbindung, außerdem kann man mit „Hey Siri“ die intelligente Sprachassistentin steuern.