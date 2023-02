JLab JBuds Air Pro: True Wireless-InEars mit Bluetooth-Multipoint jetzt erhältlich

Im breit gefächerten Sortiment des kalifornischen Tech-Herstellers JLab wurden die JBuds Air Pro im letzten Jahr während der IFA in Berlin erstmals vorgestellt. Das InEar-Modell mit langer Laufzeit und Bluetooth-Multipoint-Technologie ermöglicht die Verbindung zweier Ausgabegeräte zeitgleich und den Wechsel zwischen ihnen – ganz ohne die Bluetooth-Einstellungen ändern zu müssen. Außerdem bieten die JBuds Air Pro eine Wiedergabezeit von mehr als 36 Stunden, einen Filmmodus sowie weitere spannende Features. Ab sofort sind die JBuds Air Pro auch im deutschen Handel verfügbar.

Dank Bluetooth Multipoint können Nutzer und Nutzerinnen beispielsweise ihr Smartphone und das Notebook gleichzeitig mit den JBuds Air Pro verbinden. So ist es möglich, einen Video-Call am Laptop anzunehmen, während am Handy ein Video geschaut wird – ohne erst die Bluetooth-Verbindung zu einem der beiden Wiedergabegeräte trennen zu müssen. Die Technologie verhindert dabei auch, dass Audioinhalte von beiden Devices gleichzeitig gespielt werden. Zum Wechsel von einem auf das andere Gerät muss lediglich die Audio-Wiedergabe auf dem ersten pausiert und beim zweiten gestartet werden. Zudem speichern die Kopfhörer bis zu zehn Geräte, so dass sich diese nach erstmaliger Bluetooth-Kopplung beim Einschalten automatisch mit den Earbuds verbinden.

Zudem stattet JLab das aktuelle Modell mit gutem Sound sowie den für den Hersteller üblichen Funktionen aus. Neodym-Treiber mit einem Durchmesser von 6 mm sowie ein Frequenzbereich von 20 bis 20.000 Hz sorgen beim Hören von Musik oder Podcasts, beim Telefonieren oder Filmmarathon stets für eine klare Klangwiedergabe. Mit den drei Equalizer-Einstellungen JLab Signature, Bass Boost und Balanced lässt sich der Sound nach eigenen Präferenzen individuell anpassen.

Movie Mode für geringe Latenzen bei der Videowiedergabe

Der sogenannte „Movie Mode“ sorgt für eine geringe Latenz, wodurch Bild und Ton aufeinander abgestimmt sind. Dank optionalem Be Aware Audio-Modus lässt man bewusst Außengeräusche an ihr Ohr. So kann man sich im Büro mit anderen Personen unterhalten, während man den Lieblingssongs lauscht, oder als Fußgänger oder Jogger sicher die Straße überqueren, da man die Umgebung trotz Kopfhörern deutlich wahrnimmt.

Gesteuert werden die Earbuds über integrierte Touch-Sensoren. Dank mehr als neun Stunden Wiedergabezeit pro Earbud halten die True Wireless Kopfhörer mehrere ausgiebige Spaziergänge oder Workouts durch. Drei weitere volle Ladungen warten in der Aufbewahrungsbox, bevor diese selbst wieder mit Energie versorgt werden muss. So ergibt sich eine Wiedergabezeit von insgesamt mehr als 36 Stunden.

Die JBuds Air Pro kommen mit drei verschieden großen Silikonstöpseln samt Ladecase und sind ab sofort für eine UVP von 79,99 Euro im Handel, beispielsweise bei MediaMarkt, erhältlich. Bei Amazon ist das neue Modell sogar noch günstiger für 64,50 Euro zu haben.