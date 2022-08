JLab: Neues Bluetooth-Office-Headset und True Wireless-Kopfhörer in der Pipeline

Die IFA, die Internationale Funkausstellung in Berlin, wirft ihre Schatten voraus. Der Hersteller JLab wird während der großen Elektronik- und Consumer-Messe gleich mehrere neue Produkte vorstellen. Mit dem JBuds Work gibt es ein neues, flexibles Bluetooth-Headset für Home Office oder das Büro, und auch die JBuds Air Pro, die als In-Ear-Modell mit langer Laufzeit und Bluetooth Multipoint-Technologie überzeugen wollen.

JBuds Air Pro mit Wiedergabezeit von mehr als 36 Stunden

Die neuen JBuds Air Pro glänzen durch eine lange Akkulaufzeit, die Tile-Ortungsfunktion, einen Filmmodus sowie die Bluetooth Multipoint-Technologie. Diese ermöglicht die Verbindung zweier Ausgabegeräte zeitgleich und den Wechsel zwischen ihnen – ganz ohne die Bluetooth-Einstellungen ändern zu müssen. Natürlich stattet JLab auch die JBuds Air Pro mit gutem Sound aus: Neodym-Treiber mit einem Durchmesser von 6 mm sowie ein Frequenzbereich von 20 bis 20.000 Hz sorgen beim Hören von Musik oder Podcasts, beim Telefonieren oder Filmmarathon stets für eine klare Klangwiedergabe.

Außerdem ist die Verbindung mit der JLab Sound-App möglich, die bisher nur für die beiden Epic Air-Modelle erhältlich war. Mit ihr kann man die Equalizer-Einstellungen der Ohrhörer feinabstimmen und den Be Aware-Audiomodus aktivieren, um Umgebungsgeräusche bewusst durchzulassen. Mit mehr als neun Stunden Wiedergabezeit pro Earbud und drei weiteren vollen Ladungen in der Aufbewahrungsbox ergibt sich eine Wiedergabezeit von insgesamt mehr als 36 Stunden.

JBuds Work-Headset mit abnehmbarer Ohrmuschel

Mit dem JBuds Work stellt JLab auf der IFA sein neues Bluetooth-Headset für den Office-Bereich vor. Es punktet vor allem durch seine Flexibilität: Dank der abnehmbaren Ohrmuschel kann es beliebig an verschiedene Arbeitssituationen angepasst werden. So werden zur vollen Konzentration beide Seiten im Stereo-Modus verwendet. Für ein natürlicheres Bürogefühl wählt man den Mono-Modus und nimmt die linke Hörmuschel ab, damit man beispielsweise Telefonate führen kann und trotzdem hört, was in der Umgebung passiert.

Weiterhin bietet das Headset Bluetooth Multipoint zum einfachen Wechsel zwischen zwei Endgeräten, eine Stummschalttaste und ein Boom-Mikrofon, das beim Herunter- und Hochdrehen automatisch Anrufe annimmt bzw. ablehnt. Für eine klare Sprachaufnahme sind zwei Mikrofone verbaut.

Darüber hinaus stattet JLab die Produkte der Bestseller-Kollektion JBuds Air sowie die gesamte Epic Air-Serie mit einer Tile-Ortungsfunktion aus. Diese Integration ermöglicht es, verlegte Kopfhörer über die Tile-App und das Netzwerk wiederzufinden – selbst wenn sie ausgeschaltet sind oder sich außerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden. Der kalifornische Audio-Hersteller präsentiert die Neuheiten während der IFA in Berlin am Stand 222 in Halle 1.2. Die JLab JBuds Air Pro sind bereits auf der Website des Herstellers für 59 USD gelistet, das JLab JBuds Work-Headset ist dort für 79 USD verfügbar.