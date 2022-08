Anker 651: Schreibtisch-Dock mit integrierter Ladestation kündigt sich an

Bevor wir in der kommenden Woche auch Anker einen Besuch auf der IFA in Berlin abstatten werden, gibt es heute noch eine weitere Neuheiten, die bereits in den USA aufgetaucht ist. Dort verkauft der bekannte Hersteller ab sofort das Anker 651 USB-C-Dock.

Eine durchaus pfiffige Lösung für alle, die ihren Mac am Schreibtisch mit einem Dock verbinden möchten, um eine unkomplizierte Verbindung mit Strom, Display, Lautsprechern und Backup-Festplatten herzustellen.

Das Anker 651 verfügt über insgesamt neun Anschlüsse: Neben dem Netzanschluss stehen euch ein USB-C-Port zur Verbindung mit dem Mac, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, SD-Slot, Audio-Klinkenanschluss, USB-C 3.1 sowie zwei USB-A 3.1 zur Verfügung.

Dieses Dock lädt auch euer iPhone auf

Aber die kleine aus Metall und Kunststoff gefertigt Box steht nicht einfach nur so auf eurem Schreibtisch herum. Das Anker 651 Dock könnt ihr auch als Abstellfläche und gleichzeitig auch als Qi-Ladestation für euer iPhone nutzen. Eine pfiffige Idee, die ich so noch bei keinem Dock gesehen habe.

Noch ist nicht klar, wann dieses praktische Dock in Deutschland auf den Markt kommen wird. Vermutlich wird es nur noch wenig Wochen dauern. In den USA kostet das Anker 651 übrigens 199,99 US-Dollar.