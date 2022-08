Mac selbst reparieren: Will Apple den Self Service überhaupt?

Seit einigen Tagen bietet Apple die Self Service-Reparatur in den USA auch für Macs an. Mit Anleitungen und Ersatzteilen können sich technisch versierte Kundinnen und Kunden selbst an der Reparatur von defekten Geräten versuchen. Wirklich einfach scheint es Apple diesen Personen allerdings nicht machen zu wollen, wie nun die Reparatur-Experten von iFixit festgestellt haben.

Eine Sache, die früher oder später bei jedem MacBook anfällt, ist der Austausch der Batterie, selbst wenn man noch so sorgsam mit seinem Gerät umgeht. Eigentlich keine große Sache, bei iFixit hat die dazu passende Anleitung gerade einmal 26 Schritte. Das ist deutlich weniger als beim iPad oder beim Surface Pro 6.

Und wie sieht es bei Apple aus? Dort hat die Reparatur-Anleitung für den Austausch der Batterie stolze 162 Seiten. Der Grund? Bei Apple tauscht ihr nicht einfach nur den Akku des MacBooks aus, sondern gleich das ganze Top-Case, mit dem die Batterie verklebt ist. Dort sind unter anderem Tastatur, Lautsprecher und einiges mehr an Technik verbaut.

Austausch im Apple Store kostet weniger als die Hälfte

Noch dazu ist die eigene Reparatur teuer. Apple bietet natürlich nicht nur die einzelne Batterie an, sondern eben nur das ganze Top-Case. Und das kostet euch rund 500 US-Dollar. Zum Vergleich: Wenn ihr die Batterie im Apple Store oder bei einem autorisierten Service Partner austauschen lasst, dann kostet das in den USA 199 US-Dollar.

„Apple stellt die Heimwerker vor einen Spießrutenlauf: 162 Seiten Dokumentation lesen, ohne sich einschüchtern zu lassen, und sich trotzdem für die Reparatur entscheiden, einen exorbitanten Betrag für ein überteuertes Ersatzteil bezahlen, entscheiden, ob man weitere 50 Dollar für die empfohlenen Werkzeuge ausgeben möchte, und die Reparatur innerhalb von 14 Tagen selbst durchführen, einschließlich der Systemkonfiguration, um das Ersatzteil mit dem Gerät zu koppeln“, schreibt iFixit. „Wir fragen uns: Will Apple überhaupt eine bessere Reparierbarkeit?“