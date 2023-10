Journal-App startet mit iOS 17.2 noch in diesem Jahr

Mit iOS 17.2, das aktuell in der Beta-Phase ist und noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll, wird Apple eine weitere neue App starten: Journal (App Store-Link). Was euch in der kommenden Tagebuch-Anwendung erwartet, das wollen wir euch in diesem Artikel verraten.

„Nimm dir einen Augenblick Zeit, um über deinen Tag zu reflektieren. Zeichne Details deiner Alltagsmomente sowie besonderer Ereignisse auf und schreibe darüber“, schreibt Apple in der Beschreibung von Journal. „Verwende dazu Fotos, Videos, Audioaufnahmen, Ortsinformationen und mehr. Mit Journalingvorschlägen kannst du dich einfach an die Ereignisse des Tages erinnern lassen und musst niemals mit einer leeren Seite beginnen.“

Journal-App bietet intelligente Vorschläge für Tagebucheinträge

Die Handhabung der App ist in der Tat sehr einfach. Alles spielt sich auf einer endlos scrollbaren Startseite ab, auf der ihr alle eure Momente und Gedanken wiederfinden könnt. Über ein großes Plus-Icon am unteren Bildschirmrand könnt ihr ganz einfach einen neuen Eintrag erstellen.

Neben einem einfachen Eintrag, zu dem man beispielsweise auch Fotos, Audio-Aufnahmen oder einen Ort hinzufügen kann, bietet Journal auch zahlreiche eigene Höhepunkte, die aus den Fotos-Rückblicken übernommen werden. Habt ihr beispielsweise Fotos oder Videos von einem Konzert oder einer anderen Veranstaltung gemacht, dann bietet euch Journal gleich die passende Zusammenstellung an. Aber auch Fitness-Aktivitäten, neue Kontakte oder andere Dinge bietet Journal als Starthilfe an. „Journalingvorschläge werden mithilfe intelligenter Algorithmen auf deinem Gerät anhand deiner Verwendung des iPhone erstellt“, heißt es dazu von Apple.

Solltet ihr euer Journal privat halten wollen, ist das kein Problem: Touch ID oder Face ID können auf Wunsch als Schutz aktiviert werden.

Bisher ist die App ziemlich einfach gehalten

Im Vergleich zu spezialisierten Tagebuch-Apps, die wie beispielsweise Day One oftmals aber bezahlt werden müssen, ist Journal noch sehr einfach gehalten. Das zeigt sich aus meiner Sicht insbesondere auf der Startseite. Hier gibt es lediglich einen Filter, um Einträge mit Fotos oder Audio aufzulisten. Eine integrierte Suche, um etwa nach einem bestimmten Wort zu suchen, gibt es nicht. Klasse würde ich persönlich auch eine Karte finden, auf der Einträge im Journal mit einem Pin markiert werden.

Verzichten muss man ebenfalls auf jegliche Art von Export. Zwar kann man den Text in einem Journal markieren und manuell kopieren, man kann aber keine Erinnerungen und Momente als solche teilen. Nicht, um sie in eine andere App zu exportieren und auch nicht, um sie mit Freunden oder der Familie zu teilen.

Ebenso wird es Journal zum Start nur für das iPhone geben. Auf dem iPad oder den Mac wird die App nicht verfügbar sein.