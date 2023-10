XLayer MagSafe Ladepad mit Kickstand für nur 17,96 Euro

Seit dem iPhone 12 setzt Apple auf MagSafe. Auf der Rückseite des iPhones sind Magnete eingebaut, die ein MagSafe Ladegerät mühelos und schnell perfekt ausrichten. Das iPhone wird induktiv mit Strom versorgt, das Ladegerät kann bis zu 15 Watt Leistung liefern. Apples MagSafe Ladegerät kostet 49 Euro, bei Amazon zahlt man aktuell nur 40,64 Euro – immer noch viel Geld. Besser und günstiger geht es mit dem XLayer MagSafe Ladepad (Amazon-Link).

Mit bis zu 15 Watt laden

Das Ladepad von XLayer ist aus Aluminium gefertigt und kann euer iPhone via MagSafe schnell und zuverlässig mit bis zu 15 Watt aufladen. Ein Netzteil mit mindestens 20 Watt müsst ihr selbst stellen, optional könnt ihr das USB-C Kabel auch in ein MacBook oder in eine Powerbank stecken. Das Kabel ist dabei mit Nylon umflochten und die potentiellen Bruchstellen mit einer Plastikkappe geschützt. Mit 120 Zentimeter ist das Kabel auch ausreichend lang.

Der „Magnet Charging Stand“, so die genaue Bezeichnung, bietet noch ein tolles Extra. Auf der Rückseite könnt ihr einen Standfuß ausfahren und euer iPhone aufstellen. So könnt ihr im Querformat einen Film genießen oder auch von der StandBy-Funktion in iOS 17 Gebrauch machen. Im Hochformat gibt es einen eher flachen Winkel, zudem ist der Stand etwas wackelig. Optimiert ist der Standfuß für das Querformat.

Das Ladepad selbst bietet eine gummierte Oberfläche, damit die Rückseite des iPhones nicht zerkratz wird. Im Durchmesser ist der Ladepuck 60 Millimeter groß, mit 7 Millimeter Dicke ist er zudem recht dünn, wenn man bedenkt, dass hier noch ein Kickstand integriert ist.

Mit Gutschein für nur 17,96 Euro

Das XLayer MagSafe Ladepad ist hochwertig und lädt eure iPhones mit MagSafe zuverlässig auf. Mit dem aktuellen Gutschein STANDBY25 zahlt ihr nur 17,96 Euro statt 23,95 Euro.