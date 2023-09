Kampfspiel „Samurai Shodown“ neu bei Netflix Games

Netflix baut das eigene Gaming-Portfolio weiter aus und bietet ab sofort das waffenbasierte Kampfspiel Samurai Shodown (App Store-Link) zum Download an. Das Spiel ist schon länger für Konsolen und den PC verfügbar, in der mobilen Version, die nur über Netflix zugänglich ist, sind alle elf DLC-Charaktere enthalten. Insgesamt stehen so 27 Kämpfer zur Auswahl bereit.

Samurai Shodown für Netflix bietet eine simple Steuerung, die perfekt für mobiles Spielen unterwegs gestaltet ist, sowie einen Online-Kampfmodus. Yasuyuki Oda, leitender Produzent, sagt: „Die im Jahr 2019 veröffentlichte Konsolenversion von Samurai Shodown hat enorm viel Unterstützung und Zuspruch von Kampfspiel-Fans aus der ganzen Welt erhalten. Das hat dabei geholfen, auch auf anderen Plattformen (inklusive PC und Cloud-basierten Versionen) zu erscheinen. Wir sind hocherfreut, dass Samurai Shodown jetzt seinen Weg als Netflix Mobile App auch auf iOS/Android findet. Wir hoffen, dass ihr auf den mobilen Geräten allesamt viel Spaß mit den intensiven, atemberaubenden waffenbasierten Kämpfen habt.“

Ein fesselndes Vermächtnis: Das neue Spiel tritt in die Fußstapfen seiner Vorgänger und und wartet mit derselben spannenden und rasanten Action auf, für die die Serie bekannt ist. Die epischen Kämpfe sind zurück!

Atemberaubende Grafik: Mithilfe der UNREAL® ENGINE 4 wurde ein Detailreichtum erreicht, den es so zuvor für das Spiel noch nicht gab und für ein völlig neues Erlebnis sorgt!

Eine bunte Mischung aus Charakteren: Vom lebhaften Texas-Ninja bis hin zu einem weisen, aber tollpatschigen, chinesischen Krieger hast du die freie Wahl! Es stehen mehr als ein Dutzend spielbare Charaktere mit denkwürdigen und zu ihren einzigartigen Persönlichkeiten passenden Moves zur Verfügung.

Insofern euch das Genre anspricht und ihr bei Netflix ein aktives Abo habt, könnt ihr Samurai Shodown ausprobieren. Es handelt sich um ein Premium-Spiel ohne Werbung und In-App-Käufe.