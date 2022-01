Kartellgesetz in den USA: Apple spricht in neuem Brief vehemente Ablehnung aus

Eine neue geplante Kartellgesetzgebung in den USA sorgt derzeit bei Apple für Furore. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Apple-CEO Tim Cook persönlich Lobbyarbeit bei den Mitgliedern des Justizausschusses des Senats geleistet hat. Nun richtet sich der Apple-Konzern auch in einem neuen Brief an die Senatoren und Senatorinnen Dick Durbin, Amy Klobuchar und Mike Lee und erklärt darin, dass die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen des American Innovation and Choice Online Acts und Open Markets Acts die Sicherheit und den Datenschutz der eigenen User auf vielfältige Art und Weise untergraben würden.

Der Brief liegt dem Team von 9to5Mac vor. Dort geht man gezielt gegen die Pläne der US-Regierung, unter anderem auch Sideloading in App Stores zu ermöglichen, vor. Das sogenannte Sideloading würde es Apple-Usern erlauben, Apps und Inhalte auf iPhones und iPads von alternativen Stores und Quellen zu beziehen und damit Apples eigenen App Store, seine Sicherheitsmechanismen und Zahlungsmethoden zu umgehen. Apple, vertreten durch den Anwalt Timothy Powderly, gibt an, dass ein solches Gesetz „dem Wettbewerb schaden und die Innovation behindern“ würde, indem der Schutz und die Privatsphäre von persönlichen Geräten „erheblich erschwert“ würde.

„Diese Gesetzesentwürfe werden diejenigen belohnen, die unverantwortlich mit den Daten der Nutzer umgegangen sind, und schlechten Akteuren, die Verbraucher mit Malware, Ransomware und Betrügereien ins Visier nehmen, Auftrieb geben. […] Die Gesetzentwürfe bringen die Verbraucher in Gefahr, da ein reales Risiko von Datenschutz- und Sicherheitsverletzungen besteht. Die Gesetzentwürfe machen es nicht nur nahezu unmöglich, den Schutz der Privatsphäre und der Sicherheit zu verteidigen, sondern sie würden es Räubern und Betrügern sogar ermöglichen, den Schutz der Privatsphäre und der Sicherheit von Apple vollständig zu umgehen. Diese Umgehung ist möglich, weil die Gesetzesentwürfe das ‚Sideloading‘ oder die direkte Installation von Software aus dem Internet vorschreiben würden, und zwar auf eine Art und Weise, die die von Apple entwickelten Datenschutz- und Sicherheitsvorkehrungen umgeht, einschließlich der menschlichen Überprüfung jeder App und jeder App-Aktualisierung.“

Der Open Markets Act der US-Regierung befindet sich derzeit in der Vorbereitung und hat mittlerweile die Ausschuss-Phase erreicht – der nächste Schritt auf dem Weg zu einem Gesetz. „Der Open Markets Act würde radikale Änderungen am App Store erzwingen, einschließlich der Zulassung von App-Stores von Drittanbietern und anderen Zahlungslösungen“, so 9to5Mac. Sollten Apple-Geräte für Drittanbieter-Stores und Sideloading geöffnet werden, würden Apples Sicherheitsvorkehrungen untergraben, so der Konzern. Man gibt im Brief daher auch den Vergleich zum offenen Android-Marktplatz an:

„Durch eine Kombination aus fortschrittlicher Technologie und menschlicher Überprüfung ist der App Store wesentlich sicherer als Systeme, die eine nicht zentralisierte, offene Verteilung anbieten, einschließlich unseres eigenen MacOS. Tatsächlich gibt es für iOS fast 98 % weniger Malware als für Android. Wie unabhängige Sicherheitsanalysen von Drittanbietern – wie der Nokia 2021 Threat Intelligence Report – zeigen, könnte das Erzwingen des Sideloadings auf iPhones zu Hunderttausenden von zusätzlichen mobilen Malware-Infektionen pro Monat führen. […] Dieses erhöhte Risiko liegt nicht in erster Linie daran, dass die Verbraucher wissentlich das Risiko in Kauf nehmen und fragwürdige Apps herunterladen, sondern daran, dass ohne einen zentralen Prüfmechanismus wie den App Store viele Verbraucher dazu verleitet werden, unerwünschte Schadsoftware auf ihren Geräten zu installieren. Aus diesem Grund empfehlen Experten für Cybersicherheit, einschließlich des Ministeriums für Innere Sicherheit und anderer Regierungsbehörden, routinemäßig das Verbot von Sideloading als beste Praxis. Dementsprechend sollten die Gesetzesentwürfe geändert werden, um die Bedrohung durch sideloaded Malware zu verringern oder zu beseitigen, anstatt dieses Risiko zu erhöhen, wie sie es jetzt tun.“

Apple fordert den Justizausschuss des Senats auf, keines der beiden Gesetze, die derzeit geprüft werden, zu genehmigen. Ebenfalls wird um eine Möglichkeit gebeten, mit dem Ausschuss zusammenzuarbeiten, um Lösungen zu finden, die „Wettbewerbsbedenken berücksichtigen und gleichzeitig die Privatsphäre und Sicherheit der Verbraucher schützen“. Der gesamte Brief von Apple kann über einen Link bei 9to5Mac als fünfseitiges PDF heruntergeladen werden.