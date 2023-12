Kernel: Diese App verspricht Ordnung im Chaos der Videostreaming-Dienste

In vielen Haushalten ist nicht mehr nur ein Streamingdienst für Unterhaltungszwecke vorhanden, sondern gleich mehrere. Apple TV+, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Paramount+ und weitere buhlen um die Gunst der Nutzer und Nutzerinnen. Alle Angebote im Blick zu behalten fällt da wirklich schwer.

Mit Kernel (App Store-Link) gibt es nun eine neue App für iPhones und die Apple Watch, die das Streaming-Chaos etwas lichten will. Kostenlos im App Store erhältlich, benötigt Kernel rund 14 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS 16.0 oder neuer auf dem Gerät. Eine deutsche Lokalisierung ist bisher noch nicht vorhanden, dafür gibt es aber erfreulicherweise auch keine weiteren In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements.

Beim Öffnen von Kernel fällt als erstes auf, wie simpel und übersichtlich die App gestaltet ist – sie könnte auch direkt von Apple selbst stammen. Kernel befasst sich mit dem Hauptproblem, mit dem viele User von Streamingdiensten konfrontiert sind: Der Schwierigkeit, Inhalte bei den zahlreich vorhandenen Diensten zu finden. Die App bietet eine einheitliche Plattform, um beliebte Filme und Serien zu entdecken, sowohl im Kino als auch auf verschiedenen Streaming-Plattformen.

Beliebig viele Playlists erstellen und verwalten

Das Design hebt sich deutlich von anderen Apps dieser Art ab. Der Fokus liegt primär auf dem Inhalt, nach dem gesucht wird. Sobald man diesen gefunden hat, gibt es nur ein paar einfache Aktionen, die sich ausführen lassen. Filme oder Serien können in einer Wiedergabeliste gespeichert oder als Empfehlung weitergeleitet werden, es lässt sich der Trailer ansehen, ohne die App zu verlassen und herausfinden, wo man den Inhalt ansehen kann.

Ein weiterer großer Pluspunkt von Kernel sind die integrierten Wiedergabelisten. Die App enthält zwei Standard-Playlists, aber es lassen sich beliebig viele eigene hinzufügen, zudem werden einige Titel für die Wiedergabelisten vorgeschlagen. Ein spannendes Feature ist die Integration eines Countdown-Widgets, das dem Startbildschirm beim Hinzufügen eines Films, der noch nicht veröffentlicht wurde, hinzugefügt werden kann.

In Zukunft soll Kernel auch gemeinsame Playlists erhalten, so dass sich Filme und Serien mit anderen Personen wie dem Partner bzw. Partnerin, dem Freundeskreis oder der Familie zusammenstellen lassen. Ich persönlich bin sehr angetan von der Einfachheit der App und den Möglichkeiten, die Kernel auch ohne Nutzerkonto, Accounterstellung oder Einschränkungen in Form von Abos oder Werbung bietet. Was mir jetzt noch fehlt, ist eine iPad-App – aber vielleicht entschließt sich Entwickler Nikias Molina ja noch, diese im Verlauf der Zeit umzusetzen.