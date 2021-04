Keynote: Apple könnte kostenpflichtige Podcasts+ Erweiterung vorstellen

In den letzten Monaten hat Apple die eigenen Software- und Streaming-Dienste massiv ausgebaut: Neben den etablierten Services Apple TV+ und Apple Music stieß auch Apple Fitness+ hinzu. Schon seit längerem wird spekuliert, dass der Konzern aus Cupertino auch weitere Plus-Angebote zum eigenen Portfolio hinzufügen könnte. Wird es bald Mail+, Maps+ und weiteres geben?

Ein potentieller Kandidat ist nun offenbar mit Apple Podcasts ins Licht gerückt. Mehrere Medien, darunter 9to5Mac und MacRumors, vermelden, dass Apple schon auf der morgen stattfindenden April-Keynote mit dem Titel „Spring Loaded“ eine kostenpflichtige Erweiterung namens Podcasts+ für die eigene Podcast-App ankündigen könnte. Aktuell können alle Inhalte der Anwendung gratis bezogen werden – dies soll sich den Berichten zufolge bald ändern. Entsprechende Hinweise sollen dazu in iOS 14.5 gefunden worden sein.

Apple announcing paid podcasts at the #AppleEvent tomorrow per @pkafka lines up with my findings. https://t.co/zM3Lun6EXR https://t.co/M94Lfxk9zS — Steve Moser (@SteveMoser) April 19, 2021

Die Konkurrenz in Form von Spotify machte es bereits vor: Auch der bekannte schwedische Musikstreaming-Dienst bietet seit einiger Zeit sogenannte „Spotify Exclusives“ und „Spotify Originals“ an, exklusiv für Spotify produzierte und nur dort erhältliche Podcast-Sendungen und -Folgen. Mit diesem Angebot will man sich qualitativ von der Masse absetzen und die Beliebtheit von Podcasts ausnutzen.

Auch Apple scheint nun einen ähnlichen Weg gehen zu wollen. In welcher Form dieser realisiert wird, ist jedoch noch unklar. Schon vor mehr als eineinhalb Jahren wurden erste Weichen hinsichtlich Personalentscheidungen getroffen und im Zuge dessen eine Produzentin von National Geographic abgeworben, um Premium-Podcasts zu initiieren.

Vorstellbar ist dann ein eigener Podcasts+ Bereich in der Apple Podcasts-App, auf den man mit einem kostenpflichtigen Abonnement Zugriff bekommen könnte. Auch eine Integration in das kombinierte Apple One-Angebot oder eine Verknüpfung mit Apple Music wäre denkbar. Morgen Abend werden wir vielleicht schon schlauer sein, was dieses Thema betrifft.

Würdet ihr für Premium-Podcast-Inhalte in der Apple Podcasts-App bezahlen oder ein Abo abschließen? Wir sind gespannt auf eure Meinungen zu diesem Thema. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar.