Kindle Colorsoft erstmals unter 200 Euro erhältlich

Der Kindle Colorsoft war bisher eine recht preisintensive Angelegenheit. Der mit einem 7 Zoll großen Farbdiplay ausgestattete eBook-Reader von Amazon war lange nur als Signature Edition verfügbar. Der Preis: Satte 289,99 Euro. Vor einigen Wochen wurde dann ein neues Basis-Modell eingeführt, das mit 259,99 Euro immerhin ein bisschen günstiger ist. Den ersten richtigen Sale gibt es jetzt – und ihr könnt erstmals für unter 200 Euro zuschlagen.

Der Kindle Colorsoft in der Signature Edition mit 32 GB Speicher ist auf 229,99 Euro reduziert. Reicht euch weniger Speicher, gibt es das Basis-Modell des Kindle Colorsoft für 194,99 Euro. Zusammen mit Schutzhülle und erweiterterer Garantie bekommt ihr dieses Modell auch in der Kids Edition für 219,99 Euro.

Hier noch einmal alle wichtigen Preise und Rabatte im Überblick:

Kindle Colorsoft (16 GB) für 194,99 Euro statt 259,99 Euro

Kindle Colorsoft Kids (16 GB) für 219,99 Euro statt 279,99 Euro

Kindle Colorsoft Signature Edition (32 GB) für 229,99 Euro statt 289,99 Euro

Die wichtigsten Unterschiede zwischen Basis und Signature Edition

Die Liste der Unterschiede ist in der Tat sehr überschaubar. Anders als beim Kindle Paperwhite sind Basis-Modell und Signature Edition beim Kindle Colorsoft technisch quasi identisch. Der einzige Unterschied ist der Speicher: 16 oder 32 GB.

Das Basis-Modell gibt es zudem als Kids-Version. Hier ist eine Schutzhülle im Lieferumfang enthalten, ihr bekommt ein Jahr Amazon Kids+ mit Zugriff auf zahlreiche Bücher und Hörbücher kostenlos und Amazon bietet euch eine 2-jährige Sorglos-Garantie, die sämtliche durch Kinder verursachte Schäden am Gerät abdeckt.

Insgesamt wirken die Farben aufgrund der Display-Technologie eher matt, aber dafür spiegelt oder reflektiert halt auch nichts. Das ist ja eine der großen Stärken der eBook-Reader und auch beim Colorsoft ist das nicht anders. Insgesamt profitiert man im Vergleich zu anderen Kindle-Geräten natürlich gerade bei Inhalten mit vielen Bildern enorm. Das macht sich insbesondere bei Comics bemerkbar, wobei hier das Heftformat nicht zu groß sein darf – sonst wird es auf dem Kindle-Display zu klein.