PocketBook übernimmt IONNYK: Portfolio digitaler E-Paper-Kunstdisplays erweitert

Der beliebte eBook-Reader-Hersteller PocketBook aus der Schweiz hat bekanntgegeben, das 2019 gegründete belgische Unternehmen IONNYK, bekannt für großformatige digitale Schwarz-Weiß-Kunstdisplays auf Basis von E-Paper-Technologie, übernommen zu haben. Mit diesem Schritt will PocketBook die eigene Marke InkPoster, die farbige ePaper- Kunstdisplays anbietet, um eine etablierte Schwarz-Weiß-Luxuslinie erweitern.

Beide Marken werden laut Aussage von PocketBook im PocketBook-Portfolio weitergeführt und technologisch gemeinsam ausgebaut: „Die Gründer von IONNYK bleiben an Bord, das belgische Team wird vollständig integriert“, heißt es von PocketBook zur Akquisition. „Neben zusätzlicher Expertise gewinnt PocketBook auch Produktions- und Entwicklungskapazitäten in Europa, um die Lieferketten unabhängiger von Asien und den USA zu gestalten.“

Digitale Kunst in Farbe und Schwarz-Weiß

Die Kombination beider Marken soll neue Möglichkeiten für Wohnzimmer, Offices oder repräsentative Innenräume bieten: InkPoster eröffnet den Zugang zu zeitgenössischer und klassischer Kunst in Farbe, während IONNYK ein kuratiertes Schwarz-Weiß-Erlebnis zeitgenössischer Fotografie bietet.

Beide Systeme teilen zudem zentrale Eigenschaften: Papierähnliche, blendfreie Displays ohne Blaulicht und Wärmeentwicklung, ein kabelloser Betrieb und Akkulaufzeiten von bis zu einem Jahr. Die Motivauswahl erfolgt bequem über eine App. Dort haben Nutzer und Nutzerinnen die Möglichkeit, eigene Bilder hochzuladen oder aus einer vielfältigen Galerie geprüfter, lizenzierter Kunstwerke zu wählen – von Retro-Postern über zeitgenössische Designs bis hin zu ikonischen Klassikern.

Während der IFA 2025 in Berlin, die vom 5. bis zum 9. September 2025 stattfindet, wird PocketBook die beiden Marken in Halle 7.2B am Stand 145 erstmals gemeinsam präsentieren. Dort wird man unter anderem den IONNYK Maxine mit 42 Zoll und einer Auflösung von 2.160 x 2.880 Pixel für monochrome Fotografien und Kunstwerke für große Räume zeigen, ebenso wie drei Modelle von InkPoster, InkPoster Tela (28″), InkPoster Affresco (31,5″) und InkPoster Affresco (13,3″). Die InkPoster-Modelle sollen ab Herbst 2025 weltweit in den Handel kommen. Weitere Infos zu InkPoster gibt es auf der offiziellen Website der Marke.