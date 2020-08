Klipsch The Fives ausprobiert: Aktiv-Lautsprecher mit etlichen Anschlüssen für 899 Euro

Ihr seid auf der Suche nach einem flexiblen Lautsprecher-System für euer Wohnzimmer oder wollt euch vielleicht sogar die ultimative Akustik für euren Schreibtisch zulegen? Dann sind die neuen Klipsch The Fives vielleicht etwas für euch. Das Aktiv-Lautsprecherpaar des US-Herstellers ist ab sofort im Handel erhältlich, wir haben es bereits für euch ausprobiert.

Wir sagen es gleich vorweg: Ein günstiger Spaß wird das leider nicht. Die in einer matt-schwarzen Farbausführung oder mit Walnuß-Echtholzfurnier-Finish erhältlichen Lautsprecher haben eine unverbindliche Preisempfehlung von 899 Euro. Immerhin: Der Straßenpreis der Klipsch The Fives ist schon auf gut 800 Euro gefallen.

HDMI-ARC bringt den Fernseh-Sound auf die Klipsch The Fives

Dafür bekommt man aber auch einiges geboten, insbesondere was die Anschlüsse angeht. Ganz neu hinzugekommen und erstmals im Portfolio von Klipsch, zumindest im Bereich der Aktiv-Lautsprecher, ist der HDMI-ARC-Anschluss. Über diesen kann man die Klipsch The Fives an jeden halbwegs modernen Fernseher anschließen und die TV-Inhalte dann mit einem deutlich kraftvolleren Sound genießen.

Das ist aber noch längst nicht alles. Mindestens ebenso spannend finde ich den USB-Anschluss, über den man den Lautsprecher einfach an seinen Mac- oder Windows-Computer anschließen kann. Und wenn es doch mal ein bisschen Musik von iPhone oder iPad sein soll, kann man den Klipsch The Fives auch über Bluetooth mit Musik versorgen. Zudem gibt es auch einen optischen Eingang für das Audio-Signal und einen Ausgang für einen zusätzlichen Subwoofer.

Die Auswahl der Quellen erfolgt dabei entweder über einen Regler direkt am Master-Lautsprecher oder aber über die mitgelieferte Fernbedienung, über die man zudem auch Lautstärke und Subwoofer einstellen kann. Allerdings: Man muss schon recht genau zielen, damit das Infrarot-Signal auch erkannt wird.

So ist der Klang der Klipsch The Fives

Was alles drin steckt, könnt ihr auf dem folgenden Bild sehr gut sehen:

Und der Hersteller beschreibt das alles im Rahmen einer Pressemitteilung wie folgt:

Mit der Entwicklung des „Klipschorns“ verfolgte Paul W. Klipsch 1946 ein klares Ziel: unverwechselbarer, dynamischer Klang für Live-Atmosphäre im heimischen Wohnzimmer. Durch Tractrix Hornhochtöner mit Titanmembran und einem modernen 4,5“ Langhub-Tieftöner setzen auch die neuen The Fives die Tradition der legendären Klangsignatur fort, für die Klipsch seit über 70 Jahren berühmt ist. Die eigens für The Fives entwickelten, integrierten Endstufen machen externe Verstärker überflüssig und schaffen ungeachtet der kompakten Abmessungen der Lautsprecher große Klangmomente.

Wir können also festhalten: Die Klipsch The Fives sollen richtig gut klingen. Ich möchte behaupten: Das kann man durchaus so unterschreiben. Allerdings muss ich ehrlicherweise auch sagen: In dieser Preisklasse fehlt mir der passende Vergleich. Aktuell habe ich da höchstens Erfahrungen mit der Sonos Arc, die meiner Meinung nach aber ein anderes Konzept verfolgt.

Ausprobiert habe ich die Klipsch The Fives mit einer ganzen Ladung Musik aus den unterschiedlichen Genres. Was mir sofort aufgefallen ist: Insbesondere die Stimmen sind bei allen Songs sehr gut zur Geltung gekommen, trotzdem waren auch die Tiefen noch sehr gut wahrnehmbar. Das sind sicherlich nicht die schlechtesten Bedingungen, gerade wenn die Lautsprecher auch am Fernseher zum Einsatz kommen sollen. Aufgrund der Bauweise mit den beiden einzelnen Lautsprechern kommt der Stereo-Effekt natürlich sehr gut zur Geltung.

Und was Klipsch schon jetzt verspricht: Im Laufe des Jahres sollen die The Fives einen noch besseren Klang erhalten. Dann nämlich sollen sie mit der Klipsch-App kompatibel sein, über die man den Equalizer frei wird anpassen können.

Schon jetzt müssen sich die Klipsch The Fives aber nicht verstecken. Ausgestattet mit einem echten Premium-Preis sind sie eine interessante Alternative für alle, die ein flexibles System suchen und auf Multiroom-Funktionen verzichten können. Vom Klang her muss sich dieser Aktiv-Lautsprecher ebenfalls nicht verstecken. Daher meine Empfehlung: Falls euch Konzept und Design gefallen und ihr das passende Budget eingeplant habt, probiert die Klipsch The Fives einfach mal selbst aus.