Knightin’+: Neues klassisches Adventure-Game im PixelArt-Stil

Das Team von Crescent Moon Games ist schon seit längerem bekannt für regelmäßige Releases von neuen Spielen für iOS und iPadOS. Nun gibt es mit Knightin’+ (App Store-Link) eine weitere Neuerscheinung, die gleichzeitig im App Store und bei Google Play erscheint. Unter iOS ist Knightin’+ zum Kaufpreis von 4,49 Euro zu haben und kann auf iPhones und iPads installiert werden. Der Download nimmt etwa 29 MB in Anspruch und kann ab iOS 11.0 oder neuer angestoßen werden. Entgegen der Info im App Store gibt es auch bereits eine deutsche Lokalisierung, die in den Optionen des Spiels manuell ausgewählt werden kann.

Knightin’+ ließ sich schon vorab für iOS vorbestellen und hat nun endgültig und offiziell den deutschen App Store erreicht. Das neue Spiel stammt aus der Feder von Indie-Entwickler Josh Presseisen, dem Gründer und Creative Director von Crescent Moon Games, der den Titel ganz allein kreiert hat. Presseisen beschreibt Knightin’+ als „Old-School Zelda-Lite-Style Dungeon Crawler“ im Stil eines klassischen Adventure-Games.

Rätsel, Beute und jede Menge Monster

Der Spieler bekommt die Aufgabe, sich durch gefährliche Dungeons voller Fallen, Rätsel und magischer Artefakte zu kämpfen und diese zu erforschen. Und natürlich warten an jeder Ecke zahlreiche Gegner, denen man zeigen muss, wer der wahre Boss im Kerker ist. Zudem gibt es klassische Abenteuer-Elemente wie das Lösen von Puzzles, das Einsammeln von Beute, dem Freischalten von neuen Fähigkeiten und dem schrittweisen Voranschreiten von Dungeon zu Dungeon.

Entwickler Josh Presseisen hat sich bei der Erstellung von Knightin’+ vor allem von den klassischen Adventure-Meisterwerken aus den 1990er Jahren inspirieren lassen – was man nicht nur am entsprechenden Chiptune-Soundtrack, sondern auch am PixelArt-Stil des Spiels merken wird. Retro-Feeling ist hier also garantiert. Freunde von Steam finden Knightin’+ übrigens auch für Mac und Windows zum Preis von 4,99 Euro bei der großen Spiele-Plattform. Werft abschließend noch einen Blick auf den YouTube-Trailer des Spiels, den wir euch unter dem Artikel eingebunden haben.