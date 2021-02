HomeKit-Zubehör besonders günstig: Steckdosen und Leuchtstreifen von Meross im Angebot

In dieser Woche haben wir euch bereits über reduzierte HomeKit-Gadgets von Meross informiert, das war aber noch nicht alles. Der Hersteller aus Asien will es derzeit wirklich wissen, hat mittlerweile sogar eine deutsche Presseagentur für Marketing-Zwecke engagiert. Wenn dadurch für uns gute Preise herausspringen, soll uns das Recht sein.

Solltet ihr bei der Wahl einer smarten Steckdose mit HomeKit-Anbindung nicht unbedingt ein Auge auf den kompaktesten Formfaktor und die zukunftsweisende Thread-Technologie werfen, dann hat Meross aktuell ein sehr günstiges 4er-Pack im Angebot. 44,99 Euro für vier smarte HomeKit-Steckdosen, das ist definitiv eine Ansage.

Um den zunächst angezeigten Preis von 69,99 Euro um insgesamt 25 Euro zu reduzieren, müsst ihr zunächst auf der Produktseite den Rabattcoupon in Höhe von 8 Euro aktivieren und dann im Warenkorb den Gutscheincode Meross17 eingeben. So landet ihr am Ende bei den versprochenen 44,99 Euro, was 11,25 Euro pro Stecker entspricht.

81 Bewertungen Smart Steckdose funktioniert mit Apple HomeKit,... Siri & HomeKit:Sie können Ihre WiFi Steckdose über Siri oder ein anderes Apple HomeKit (iOS 13 oder höher) steuern. "Hey Siri, mach die Lampe aus" oder "Alexa, mach die Waschmaschine an". Für die...

Fernbedienung: Schalten Sie WLAN Steckdose über die Meross-App von überall mit dem Internet ein / aus. Sie können den Status der angeschlossenen Plug überprüfen oder Zeitpläne für diese...

Als ganz klassisches Angebot des Tages ohne irgendwelche Gutscheine gibt es den Meross HomeKit-Leuchtstreifen heute für 36,79 statt 46,99 Euro, also immerhin 22 Prozent günstiger als sonst üblich. Beeindruckend ist dabei die Länge: Ihr bekommst zwei Mal fünf Meter Leuchtstreifen, also insgesamt zehn Meter.

Es gibt aber einen Punkt, den man beachten sollte: Auf dem gesamten Leuchtstreifen gibt es nur LEDs für Rot, Grün und Blau. Damit lassen sich zwar wunderbar alle erdenklichen Farben mischen, für echte Weißtöne braucht es aber eben auch warmweiße und kaltweiße LEDs. Und hier muss man einfach ganz ehrlich sagen: Der HomeKit-Leuchtstreifen von Meross hat gegen die technisch besser ausgestattete Konkurrenz von Philips Hue oder Eve Systems in dieser Disziplin keine Chance. Dafür eignet er sich wunderbar als Stimmungslicht – und da sind die zehn Meter Länge natürlich ein echtes Argument.