Fiete Hide and Seek jetzt kostenlos für iPhone und iPad

Für kurze Zeit könnt ihr euch die Kinder-App Fiete Hide and Seek (App Store-Link) kostenlos sichern – zuvor musste man 1,99 Euro bezahlen. Der Download ist 207,9 MB groß, schon etwas älter, aber immer noch empfehlenswert.

Fiete Hide and Seek ist ein interaktives Versteck-Spiel für Kinder ab drei Jahren. Die Regeln sind schnell herausgefunden: Man tippt die verschiedensten Objekte auf dem Bildschirm an, nur um den Seemann hinter Bäumen, Büschen oder Steinen zu finden. Dort neben hat er sich versteckt und hofft nicht entdeckt zu werden. Fiete ist übrigens nicht alles, was die Kinder in dem Spiel entdecken können: Über 40 verschiedene Tiere, von der schnatternden Schlange bis hin zum kleinen Küken aus dem bunten Ei warten nur darauf, gefunden zu werden.

„Haben die Kids Fiete aus seinem Versteck gelockt, kommen sie ins nächste Level, von denen jedes einzigartig ist“, lassen uns die Entwickler weiter über das Spiel wissen. „Die Landschaften, deren Look an große Künstler wie Matisse, Hockney oder Van Gogh erinnern, werden bei jedem Spiel neu generiert. So gibt es ständig traumhafte Orte zu entdecken.“

Ein echtes Ziel gibt es in Fiete Hide and Seek damit genau so wenig wie ein Highscore oder eine spannende Geschichte, das dürfte die jüngsten Apple-Nutzer im Alter von zwei bis fünf Jahren aber wohl eher weniger stören. Dazu lässt uns das Kölner Team wissen: „Fiete Hide and Seek schult insbesondere die Aufmerksamkeit, die sinnliche Wahrnehmung sowie die Figur-Grund-Wahrnehmung. Darüber hinaus eignet sich die liebevolle Spiele-App sehr gut, um Kinder an den Umgang mit Tablets und Smartphones heranzuführen.“