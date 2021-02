Bundesregierung: Identitätsnachweis soll bald per Smartphone möglich sein

Mit Apple Pay und anderen Zahlungs-Dienstleistern ist das iPhone bereits in der Lage, eine Geldbörse zu ersetzen. In Zukunft soll es auch möglich sein, das eigene Smartphone zum Nachweis der Identität nutzen zu können, sprich: Das iPhone wird zum Personalausweis. So berichtet die Bundesregierung auf ihrer Website in einem Artikel.

„Durch die geplante Gesetzesänderung sollen sich Bürgerinnen und Bürgern künftig mit ihrem Handy ausweisen können. Dann könnten sie zum Beispiel bequem ein neues Auto zulassen oder ihren Wohnsitz ummelden. Auch andere Vereinfachungen rücken näher: die digitale Abgabe der Steuererklärung oder die Eröffnung eines Bankkontos.“

Diese Maßnahme soll im Rahmen des neuen Onlinezugangsgesetzes möglich gemacht werden. „Es verpflichtet Bund und Länder, ihre Verwaltungsleistungen bis Ende des Jahres 2022 für Bürger und Wirtschaft auch digital verfügbar zu machen“, heißt es auf der Website der Bundesregierung. „Die Identifizierung von antragstellenden Personen ist dabei ein wichtiges Element.“

Zur Sicherheit dieser neuen Ausweis-Methode äußerte sich die Bundesregierung im Detail im Artikel nicht. Dort heißt es lediglich, „Die Identifizierung muss sowohl sicher als auch nutzerfreundlich sein.“ Bereits jetzt gibt es die Möglichkeit, sich digital ausweisen zu können, beispielsweise mit der eID-Funktion neuerer Personalausweise. Weitere Hinweise auf Sicherheitsmechanismen der eID-Funktion auf dem Smartphone liefert jedoch ein PDF, ausgehend von einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion im Bundestag. Dort gibt es nähere Informationen zu den geplanten Sicherheitsvorkehrungen:

„Wesentlicher Sicherheitsanker ist die Verwendung (zertifizierter) Secure Elements zur sicheren Speicherung und Verwendung kryptographischer Schlüssel und der Identitätsdaten. Für die sichere Kommunikation werden die etablierten kryptographischen Protokolle eingesetzt, welche bereits beim elektronischen Personalausweis zum Einsatz kommen. Das BSI [Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Anm. d. Red.] hat in dem Projekt Sicherheitsvorgaben in Form von Technischen Richtlinien und Schutzprofilen beigesteuert. […] Neben dem Besitz des Smartphones ist für die Nutzung ein zweiter Faktor (z. B. PIN) notwendig, der Besitz des Smartphones alleine reicht nicht aus. Darüber hinaus kann die Identität, wie in Identifizierungssystemen üblich, gesperrt werden. Insofern kann bei Verlust des Mobilgeräts für die digitale Identität ein vergleichbares Schutzniveau wie bei einem Verlust des elektronischen Personalausweises gewährleistet werden.“

Die Bundesregierung plant, zum 1. Juni dieses Jahres eine App im App Store veröffentlichen, mit der sich der Personalausweis auf das iPhone transferieren und die Daten auf dem Smartphone speichern lässt. Diese wird von der Bundesdruckerei entwickelt und noch im Februar in eine Betaphase gehen.

Foto: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.