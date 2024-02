Kommt das iPhone wieder in einer weiteren Farbe?

Der Start des Apple Vision Pro Headsets in den USA ist mittlerweile abgeschossen und Apple kann sich auf die nächsten Aufgaben konzentrieren. Neben dem Start von iOS 17.4, das vor allem in der EU große Änderungen mit sich bringt, werden im März auch neue iPads und MacBook erwartet. Aber wie steht es eigentlich um das iPhone?

Klar, die neue Generation gibt es seit etlichen Jahren im September, daran wird sich auch in diesem Jahr kaum etwas ändern. Zumindest in Sachen Optik hat sich Apple in den vergangenen Jahren aber immer eine Kleinigkeit einfallen lassen. Lasst uns dafür doch einfach mal einen Blick zurück auf die letzten Jahre werfen.

April 2021: Das iPhone 12 und iPhone 12 mini kommen in Violett auf den Markt.

März 2022: Apple verkauft das iPhone 13 und iPhone 13 mini in Grün und die Pro-Modelle in Alpingrün.

März 2023: Das iPhone 14 und iPhone 14 Plus gibt es jetzt auch in Gelb.

Die große Frage: Setzt Apple die Tradition der Farbe auch 2024 fort? Und für welche Farbe wird man sich in Cupertino entscheiden? In der Gerüchteküche wurden zuletzt rote Modelle im Rahmen der (Product)Red-Kampagne hoch gehandelt. Welche Farbe wäre denn euer Favorit?