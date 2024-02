Web-Apps: In der EU künftig wohl nur noch eingeschränkt nutzbar

Auf dem iPhone lassen sich bisher sogenannte PWAs, „progressive Web-Apps“, nutzen. Wie es scheint, stehen diese allerdings in Zukunft Nutzern und Nutzerinnen innerhalb der EU nur noch eingeschränkt zur Verfügung.

Schon in der ersten Betaversion von iOS 17.4, das im März dieses Jahres erscheinen soll, gab es erste Probleme mit der Ausführung von Web-Apps. Mit dem Erscheinen der zweiten Betaversion tauchen nun Hinweismeldungen beim Start dieser Anwendungen auf, die die zuvor bereits bemerkten Einschränkungen bestätigen.

Wer bislang noch nichts von progressiven Web-Apps (PWA) gehört hat: Diese sind grundsätzlich speziell designte Websites, die sich mit einem Icon auf dem Homescreen platzieren und beim Antippen dessen im Vollbild öffnen lassen. Die Optik kommt einer regulären App aus dem App Store sehr nahe und ersetzt in einigen Fällen das Fehlen einer tatsächlichen App für eine bestimmte Website oder einen oft genutzten Dienst.

Web-Apps existieren bereits seit Anbeginn des iPhones und wurden durch Apple kontinuierlich weiterentwickelt. In der Vergangenheit nutzten auch Spieledienste wie Xbox Cloud Gaming diese Option, um die nicht im App Store zugelassene App zu umgehen und trotzdem auf iOS-Geräten präsent sein zu können.

Es ist davon auszugehen, dass die in der iOS 17.4-Betaversion gefundenen Einschränkungen für Web-Apps mit der angekündigten freien Browser-Wahl, die ebenfalls mit iOS 17.4 in der EU Einzug halten soll, zusammenhängt. Apple kann durch die alternative Browser-Auswahl demnach nicht mehr zwingend die eigene Safari-Struktur verwenden, so dass es zu den entsprechenden Einschränkungen kommt. Öffnet man dann eine Web-App, wird die dahinterstehende Website nicht mehr im Vollbild geöffnet, sondern als normales Browser-Fenster – wie ein Lesezeichen.