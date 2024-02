ChatGPT: Chatbot hilft beim Tinder-Chat mit 5.000 Frauen

Immer wieder machen im Internet spannende Geschichten aus der Tech-Welt die Runde, die auch unseren Redaktionsalltag etwas auflockern. So auch jetzt geschehen mit einer durchaus romantischen Begebenheit, die sich mit Hilfe von ChatGPT und Tinder zugetragen hat.

Wie Gizmodo berichtet, hatte der russische Tinder-User Aleksandr Zhadan nach seiner letzten Partnerschaft, die 2021 endete, die Dating-Plattform auserkoren, um nach einer neuen Partnerin zu suchen. Doch die zahlreichen dort verbrachten Stunden mit Swipen, Nachrichten tippen und auf Dates gehen brachten Zhadan keinen Erfolg. Er entschied sich kurzerhand, OpenAIs Chatbot ChatGPT-2 zu seinem Dating-Assistenten zu programmieren. Das Resultat: Konversationen mit 5.239 Frauen auf Tinder, mehr als 100 Dates und schlussendlich das Finden seiner jetzigen Ehefrau.

„Das Programm hörte sich an wie er, verstand seine Interessen und konnte sogar persönliche Verabredungen über seinen Google-Kalender planen. Zhadan hat sein Programm so trainiert, dass es ‚Likes‘ an Frauen sendet, die seinen Vorlieben entsprechen. Er filterte auch Profile mit Fotos von Alkohol und Tierkreiszeichen in ihren Biografien heraus, neben anderen Feinheiten, die er nicht attraktiv findet.

Die frühe Version konnte Nachrichten senden und eine Unterhaltung führen, hatte aber anfangs einige Fehler. In einem Fall forderte ChatGPT eine Frau in den ersten Nachrichten auf, ‚einen langen Waldspaziergang zu machen‘. In einem anderen Fall verabredete sich ChatGPT mit Zhadan zu einem Date und versprach, Schokolade und Blumen mitzubringen. Als Zhadan mit leeren Händen ankam und nichts von dem Versprechen wusste, das sein digitaler Assistent ihm gegeben hatte, wurde die Frau sauer auf ihn. Er aktualisierte sein Projekt nach und nach, als OpenAI GPT-3, 3.5 und 4 herausbrachte […].“